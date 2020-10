Bomba di Lele Mora a proposito della vita privata di Massimiliano Morra. L’ex agente dei vip, ospite di Barbara d’Urso a Live – Non è la D’Urso, ha raccontato che l’attore avrebbe avuto una storia con un uomo molto conosciuto che gli avrebbe promesso un futuro in televisione. Mora, esattamente come fa Massimiliano, nega che Morra sia gay ma suggerisce un’altra versione dei fatti:

Massimiliano Morra venne a Sanremo quando avevo la finale del più bello d’Italia e ha vinto. Ha lavorato tre anni con me e poi gli ho detto di andare da Tarallo se avesse voluto fare le fiction. Lui prima di passare ad Ares si è fermato da altre parti. Ha avuto una storia molto lunga con una persona molto conosciuta che gli ha promesso che prima o dopo gli avrebbe fatto il Grande Fratello, era un ragazzo. Me ne assumo le mie responsabilità. Dico quello di cui sono certo. Se sia stata una storia d’amore o di interesse non lo so. Stava con un uomo giusto, importante. Però Massimiliano non è gay. Ce ne sono tanti che non sono gay ma per arrivare a dei successi, a dei lavori, si concedono alle delizie di qualche produttore, di qualche altro signore. Sono certissimo di quello che dico, te lo confermo.

Lele Mora: “Ho avuto un flirt con Eva Grimaldi”

A sorpresa, Lele Mora ha innescato un altro bollente pettegolezzo. Di fronte a Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, ha raccontato di avere vissuto un flirt con l’attrice: “Con Eva Grimaldi abbiamo avuto una storia. Abbiamo fatto tante volte sesso”. Sorpresa di Imma che ha appreso per la prima volta tale notizia: “Non lo sapevo nemmeno io”.

Imma Battaglia: “Mi era impedito uscire con Eva Grimaldi”

Infine, Imma Battaglia ha raccontato di avere tenuto nascosta a lungo la sua relazione con Eva Grimaldi per timore di rovinare la sua carriera: “A me era impedito di uscire con Eva. Le dicevano che se si faceva vedere troppo con me, poi avrebbero detto che era lesbica. Con Garko ha avuto una storia finta. Quella vera era con me e non si doveva far sapere. Lei non aveva alcun problema a stare con me in pubblico ma io, per questa pressione che avevamo addosso, visto che era la prima volta che stavo con una donna inseguita dai paparazzi, ho cominciato ad avere un senso di protezione”. “Quindi, eri d’accordo con la produzione?”, ha chiesto Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. “No, non ero d’accordo con la produzione”, ha risposto la donna, “Smettiamola con queste baggianate, nella produzione sono tutti gay”.