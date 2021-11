Le veline di Striscia Talisa e Giulia in collegamento dalla quarantena: come stanno le due ballerine Le veline Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti si sono collegate con Striscia la Notizia nel corso della puntata trasmessa mercoledì 10 novembre. Le due ballerine sono in quarantena dopo essere venute a contatto con una persona risultata positiva al Covid. Sono state sostituite da Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

A cura di Daniela Seclì

Le veline Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti sono attualmente in quarantena, dopo essere venute in contatto con una persona risultata positiva al Covid. Le due ballerine si sono viste costrette ad assentarsi da Striscia la Notizia. Al loro posto, sono tornate le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Durante la puntata del tg satirico trasmessa mercoledì 10 novembre, c'è stata una sorpresa per gli spettatori. Talisa e Giulia sono intervenute in collegamento.

Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti stanno bene

Giulia Pelagatti, interpellata dai conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari, ha spiegato di stare bene. Sta provando a ottimizzare il tempo durante il quale è costretta in quarantena per allenarsi e rilassarsi:

"Io sto molto bene. Sono a casa, sto facendo la quarantena. Mi sto rilassando, ho tempo per allenarmi. Ho tempo per riposarmi un po'. E niente, va fatta e quindi faccio la quarantena".

Sergio Friscia si è lasciato andare a una battutina che ha fatto sorridere le veline: "Ma non li dimostri. Sei una splendida quarantena, brava. Sembri molto più giovane". Anche Talisa Ravagnani sembrava stare bene e ha scherzato: "Se è vero che per abitudine facciamo lo stacchetto prima di andare a letto? Certo".

Sono state sostituite da Shaila e Mikaela

Come già precisato, a sostituire Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti sono state Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le veline che le hanno precedute sul bancone di Striscia la Notizia. Le quattro ragazze si sono rivolte un veloce saluto a distanza e Giulia, mandando loro un bacio, ha commentato: "Siete due bone". Mentre Roberto Lipari rimarcava la "luce da Barbara D'Urso" che Pelagatti aveva durante il collegamento, Sergio Friscia ha ironizzato sull'amicizia tra veline: "Fanno finta che sono amiche e poi si odiano, brave fate così".