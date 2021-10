Le ultime uscite su Amazon Prime Video, tutte le novità di novembre 2021 Le nuove uscite di novembre 2021 per gli abbonati Amazon Prime Video: dal 5 novembre la serie creata, diretta e interpretata da Carlo Verdone, “Vita da Carlo”. Dal 19 novembre, la serie fantasy “La ruota del tempo” e dal 24 novembre la terza stagione della serie thriller “Hanna”. Il 25 novembre esce “All or Nothing: Juventus”.

Le nuove uscite di Amazon Prime Video di novembre 2021: Vita da Carlo è certamente il piatto più ricco per gli abbonati al servizio in streaming di Amazon. Disponibile dal 5 novembre la nuova serie comedy Amazon Original creata, diretta e interpretata da Carlo Verdone promette grande intrattenimento di qualità. Il 19 novembre è la data d'uscita de "La ruota del tempo", serie tv fantasy basata sui romanzi best-seller di Robert Jordan. Il 24 novembre esce la terza stagione di Hanna, la serie drammatica tratta dall'omonimo film del 2011. Gli appassionati sportivi invece dovranno segnare in calendario questa data: 25 novembre. Perché? Perché sarà la data d'uscita di All or Nothing: Juventus, la docu-serie, che segue la Juventus dietro le quinte durante la stagione 2020/2021.

Le nuove uscite per le serie Tv a novembre 2021 su Amazon Prime Video

Serie Tv originali

Vita da Carlo – dal 5 novembre

Pau Gasol: It’s About The Journey – dal 12 novembre

Always Jane – dal 12 novembre

All or Nothing: Toronto Maple Leafs – dal 12 novembre

La ruota del tempo – dal 19 novembre

Hanna (stagione 3) – dal 24 novembre

All or Nothing: Juventus – dal 25 novembre

Le altre serie tv in arrivo

Lunedì 1 novembre

China

Mr. Pickles

Robot Chicken

ATHF (Stagione 8)

The Venture Bros

Blackish

Monstershop (Stagione 2)

Venerdì 5 novembre

Pete The Cat (stagione 2)

Mercoledì 17 novembre

World Of Winx (stagione 1)

Mercoledì 24 novembre

This Is Us (stagione 5)

Martedì 30 novembre

Hunter X Hunter (stagione 1)

I film in uscita a novembre 2021 su Amazon Prime Video

A Man Named Scott dal 5 novembre

Il visionario mondo di Louis Wain dal 5 novembre

Ben: Respira dal 12 novembre

Sir Gawain e il Cavaliere Verde dal 16 novembre

Queenpins dal 30 novembre

Tutti gli altri film di novembre 2021 su Amazon Prime Video

Lunedì 1 novembre

Nella morsa del ragno

The Raven

40 carati

Evidence

Unsaid

Mission

Il Missionario

Houdini – L’ultimo mago

BasicDamage

Howard e il destino del mondo

Dead Silence

L’altra donna del re

Noah

Tutto Tutto Niente Niente

Robot Chicken

Special Star Wars 1-2-3

Martedì 2 novembre

La vita invisibile di Euridice Gusmao

Scherzi del cuore

Impiegato del mese

Un lungo weekend

Venerdì 5 novembre

I segreti di Wind River

Sabato 6 novembre

Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare

Lunedì 8 novembre

Il tuo ex non muore mai

The Gaelic King

Martedì 9 novembre

Knight Of Cups

Mercoledì 10 novembre

Mexican Sunrise

Giovedì 11 novembre

Irish Jam

Lunedì 15 novembre

The Keeper

Martedì 16 novembre

Go Dante, Go Go Go!

Giovedì 18 novembre

The Leading Man

Lunedì 21 novembre

My Way: The Rise And Fall Of Silvio Berlusconi

Martedì 22 novembre

Fire Squad – Incubo di fuoco

Sabato 26 novembre

Il sapore del successo

Giovedì 30 novembre

Raging Sharks