in foto: Dolly–Dove Cameron, Molly–Chloe Bennet, Olly–Yara Perrault

Da qualche anno, ormai, è quasi diventata una prassi tramutare i più noti cartoni animati in una versione live action, dopo gli esempi della Disney e ancor più di recente con l'arrivo della serie sulle Winx, adesso anche "Le Superchicche" diventeranno una serie televisiva. Le tre piccole eroine che hanno appassionato le ragazzine di tutto il mondo, sono pronte a diventare le protagoniste di un nuovo progetto annunciato da Cw, uno dei più celebri network americani, che ha puntato sulla trasformazione di questo cartoon, di cui sono già state annunciate le protagoniste.

Le Superchicche non sono più bambine

La serie tv, scritta da Diablo Cody e diretta da Maggie Kiley, vedrà Lolly, Molly e Dolly, per l'appunto "Le Superchicche", attraversare il passaggio da bambine a giovani donne che, però, dopo un'infanzia trascorsa a battersi per far vincere il bene sul male annientando criminali d'ogni genere, sono ormai stanche e quasi rimpiangono di non aver vissuto quegli anni con la spensieratezza che avrebbero meritato. Le tre eroine, quindi, stanno cercando di costruirsi una vita diversa: Lolly, la più coraggiosa e coscienziosa della tre, è riuscita a laurearsi, pur dovendo sopportare il fardello del suo passato che l'ha resa schiva e solitaria. Dolly la più dolce delle tre, capace di ammaliare chiunque le capitasse a tiro, è diventata una ragazza il cui aspetto nasconde un'incredibile arguzia. Infine, Molly, la più forte del trio che ha cercato di vivere una vita nel più completo anonimato.

Chi saranno nel live action

Ciò che accomuna le tre amiche è, senza dubbio, la necessità di ritagliarsi uno spazio che non sono riuscite a conquistarsi nel tempo, insieme alla possibilità di vivere davvero una vita senza preoccuparsi di questioni dalla difficile risoluzione. Ma Le Superchicche, ancora una volta, sono chiamate ad unirsi per combattere ancora una volta una terribile minaccia che può mettere a repentaglio la salvezza del mondo intero. Ad interpretarle in questa prima versione live action sono: Dove Cameron (Dolly), Chloe Bennet (Lolly) e Yara Perrault (Molly).