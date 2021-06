Un mese di luglio con il botto per gli abbonati di Netflix. Il catalogo con le nuove uscite tra film e serie tv da non perdere promette grandi produzioni in arrivo. Tra le principali uscite per luglio 2021 c'è sicuramente la prima serie tv firmata The Jackal "Generazione 56K", disponibile dal 1° luglio. Si tratta di una comedy, scritta da Francesco Ebbasta, con Angelo Spagnoletti, Cristina Cappelli, Gianluca Fru e Fabio Balsamo.

Tra i film in uscita, è un mese particolarmente florido per l'horror: dal 1° luglio è in catalogo Leatherface – Il massacro ha inizio e la trilogia horror Fear Street. Tra le altre serie tv, la quarta stagione di Atypical e la seconda stagione di Non ho mai…. Dall'8 luglio, invece, sarà disponibile la serie tv Resident Evil: Infinite Darkness, prima serie in CGI basata sul franchise Resident Evil di Capcom. Il 14 luglio esce A Classic Horror Story, film horror che ripesca nella grande tradizione italiana del genere.

I film in uscita su Netflix: il catalogo di luglio 2021

Giovedì 1 luglio

LabyrinthThe Legend Of Zorro

Lo specialista

Leatherface – Il massacro ha inizio

Non aprite quella porta

Turistas

Audible

Venerdì 2 luglio

Fear Street parte 1

In vacanza su Marte

Mercoledì 7 luglio

Major Grom: il medico della peste

Venerdì 9 luglio

Fear Street parte 2

The Water Man

Come sono diventato un supereroe

Domenica 11 luglio

Croce e delizia

Mercoledì 14 luglio

A Classic Horror Story

Guida alla famiglia perfetta

Venerdì 16 luglio

Fear Street parte 3

Mercoledì 21 luglio

Trollhunters: L’ascesa dei Titani

Venerdì 23 luglio

L’ultima lettera d’amore

Blood Red Sky

Venerdì 30 luglio

L’ultimo mercenario

Cosa vedere tra le nuove serie TV di Netflix

Tra le nuove serie tv in uscita, ecco il catalogo delle nuove uscite Netflix tutte disponibili a partire dal mese di luglio 2021.

Giovedì 1 luglio

Legends Of Tomorrow 5

Generazione 56K

Young Royals

Venerdì 2 luglio

Mortale 2

Mercoledì 7 luglio

Cat People 2

Pantano ’97 2

Venerdì 9 luglio

Atypical 4

Virgin River 3

La cuoca di Castamar

Biohackers 2

Come diventare tiranni

Martedì 13 luglio

Ridley Jones

The Good Doctor

Giovedì 15 luglio

Non ho mai… 2

Beastars 2

Venerdì 23 luglio

Sky Rojo 2

Venerdì 30 luglio

Outer Banks 2

Anime e documentari in uscita a luglio 2021 su Netflix

Il calendario delle uscite Netflix per giugno 2021 è in costante aggiornamento. Pertanto, eventuali cambi di programmazione, aggiunte e modifiche sono assolutamente indipendenti dalla nostra volontà.

Giovedì 1 luglio

Weathering with You

Mercoledì 7 luglio

I migliori amici dell’uomo

Giovedì 8 luglio

Resident Evil: Infinite Darkness

Elize Matsunaga: c’era una volta un crimine

Mercoledì 14 luglio

Heist: rapine incredibili

Giovedì 15 luglio

InuYasha

Venerdì 23 luglio

Masters of the Universe: Revelation