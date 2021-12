Le foto di Delia Duran e Simone Bonaccorsi, cosa c’è davvero dietro il gossip lanciato al GFVip Alex Belli prima sostiene di non aver nulla a che fare con questioni legate al gossip, poi ammette che le foto di Delia e Bonaccorsi sono state scattate nel dietro le quinte della sfilata di un brand del quale la sua agenzia fotografica gestisce l’immagine.

A cura di Giulia Turco

Al triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran sembra essersi aggiunto un quarto elemento: il modello Simone Bonaccorsi. Alfonso Signorini ha lanciato il gossip nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip mostrando gli scatti, dall'ultimo numero di Chi, che inchioderebbero la spietata vendetta della moglie di Belli sciolta tra gli abbracci bollenti del giovane modello. Un copione degno delle peggiori e mal recitate soap opera, al quale la stessa Soleil non ha creduto nemmeno per un istante. Facciamo un passo indietro per fare chiarezza.

Soleil smaschera il gossip di Alex Belli

Convinta che Alex e Delia abbiano architettato una messa in scena e che dietro al loro gossip non ci sia altro che un intento pubblicitario, Soleil ha messo con le spalle al muro Belli. "Guarda caso Delia nelle foto indossava lo stesso abito di quando è venuta qui in puntata", ha sottolineato l'influencer storcendo il naso per via delle strane coincidenze. "Ma no ti spiego io com'è andata", si è giustificato l'attore nel tentativo di convincere Soleil di non centrare nulla con queste questioni. "Quella era la sfilata dell'azienda che curo io, ma il brand non si vede nelle foto". Dunque Belli prima dice di non centrare nulla con questo presunto gossip, poi ammette che l'evento in questione coinvolgeva in prima linea la sua stessa azienda?

Le foto di Delia e Simone e l'agenzia di Alex Belli

L'evento menzionato da Signorini in puntata è il Fashion Show che si è svolto al Lingotto di Torino tra il 25 e il 28 novembre. Nella serata di sabato 27, in passerella ha sfilato un brand di abiti da cerimonia maschili per il quale Alex Belli, con la sua agenzia fotografica, cura interamente l'immagine. Non a caso lo stesso Simone Bonaccorsi, il modello "paparazzato", si fa per dire, insieme a Delia è testimonial del brand. Va da sé ipotizzare che gli scatti possano essere stati forniti direttamente dall'agenzia di Belli che ha seguito all'evento, fatti recapitare sulla scrivania del direttore di Chi e che l'attore fosse complice di questa poco ardita operazione di marketing. Lo stesso brand, guarda caso, veste non solo Belli nella casa di Cinecittà, ma anche altri concorrenti chiave del reality, da Aldo Montano a Manuel Bortuzzo.