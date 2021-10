Laura Esquivel e Julieta Cardinali a Fanpage.it: “La famiglia di Diego? Abbiamo avuto rispetto” A Fanpage.it parlano le due attrici che interpretano Claudia Villafañe, la moglie di Diego, in “Maradona – Sogno Benedetto”: “La famiglia di Maradona? Non sappiamo come la prenderanno, quello che sappiamo è che l’abbiamo fatta con senso di responsabilità e con molto rispetto”. La serie è disponibile dal 29 ottobre su Amazon Prime Video.

Claudia Villafañe è una donna che ha dovuto lavorare duro per stare accanto a una leggenda come Diego Armando Maradona. Una personalità ingombrante, un uomo esposto a cui lei ha dovuto fare più volte da balia più che da semplice moglie. Un ruolo difficile da interpretare in "Maradona – Sogno Benedetto", la nuova serie di Amazon Prime Video sulla vita del Pibe de Oro. A Fanpage.it, Julieta Cardinali e Laura Esquivel raccontano come hanno lavorato per costruire questo personaggio, partendo dal grande rispetto per tutte le persone rappresentate.

Le parole di Laura Esquivel

Laura Esquivel, che l'Italia è conosciuta e amata per "Il mondo di Patty", torna con un ruolo questa volta drammatico, sebbene a lei sia toccata la parte meno complessa, la Claudia Villafañe adolescente che conosce e si innamora di Diego: "Abbiamo lavorato insieme io e Julieta, collegando le differenti fasi della vita. C’è stata molta preparazione, quindi, molto desiderio e molta emozione nel raccontare la storia più conosciuta al mondo, la storia del più grande del mondo, del più amato".

Le parole di Julieta Cardinali

Julieta Cardinali ha invece avuto il compito di interpretare la Claudia Villafañe adulta, che ha dovuto far fronte alle esuberanze di Diego, alle pressioni della stampa e a quelle di Donna Tota, la madre di Diego, mettendo in scena un classico dell'universo femminile: lo scontro generazionale tra una madre e una nuora: "Claudia rompe questo idillio che c'è tra Diego e sua madre. Mi è toccato il momento più difficile della vita di Claudia".

Piacerà questa serie alla famiglia di Diego?

Ma piacerà questa serie tv alla famiglia di Diego Armando Maradona? Julieta Cardinali spiega: "Non so cosa succederà. Quello che so è che l’abbiamo fatta con molto rispetto e responsabilità. A me questa serie ha toccato molto, il mio desiderio è che accada anche alla famiglia di Diego senza dubbio". Anche Laura Esquivel è d'accordo: "È una cosa molto personale, non possiamo sapere come reagiranno. Ma speriamo che a loro piaccia".