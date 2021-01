"L'Aria di domenica" lo show di La7 del fine settimana che ricalca il programma che Myrta Merlino conduce quotidianamente sulla nota emittente, è stato cancellato dal palinsesto della rete di Urbano Cairo dopo solo sei puntate. In onda dal 15 novembre, dalle 14.10 alle 16.35, infatti, la trasmissione dedicata all'informazione non avrebbe soddisfatto gli ascolti previsti e, di conseguenza, sfiorando a stendo il milione e mezzo di telespettatori, la decisione è stata quella di eliminarla. La conduttrice, però, è parsa piuttosto soddisfatta di questo tentativo che non rappresentava certo una sfida così semplice.

Le considerazioni di Myrta Merlino

Come riportato da TvBlog, infatti, la giornalista ha voluto sottolineare come "L'Aria di Domenica", pur non essendo trasmessa in una fascia oraria favorita, in concomitanza con la Domenica In di Mara Venier, le interviste di Lucia Annunziata su Rai3 e Quelli che il calcio su Rai2, ha dimostrato di fondarsi su una base solida sulla quale poter lavorare più attentamente anche in futuro: