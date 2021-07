Il 13 e il 14 luglio sono i due giorni dell'anno più tristi per gli appassionati di anime, i cartoni animati giapponesi. Sono i giorni della rivoluzione francese che culmineranno con la "Presa della Bastiglia", sono i giorni più duri per la narratologia di Lady Oscar. Il 13 luglio del 1789, infatti, Lady Oscar vede morire tra le sue braccia André Grandier, ferito mortalmente da un soldato della guardia reale. Lady Oscar è al suo fianco, gli confessa tutto il suo amore e André spezza il cuore suo e di tanti appassionati con un monologo che è rimasto nella storia.

Le ultime parole di André Grandier

André Grandier muore il 13 luglio 1789, al tramonto. Il giorno successivo, il 14 luglio 1789, giorno della Presa della Bastiglia, muore anche Lady Oscar schieratasi anche lei dalla parte del popolo e anche lei colpita dai soldati della guardia reale. Facciamo ancora un passo indietro e torniamo al momento in cui André Grandier pronuncia queste parole prima di morire, davanti a una Lady Oscar in lacrime.

Oscar? Perché stai piangendo? Perché? Sto forse per morire? Hai ragione, io non posso morire adesso. La nostra felicità è appena cominciata. Ora anche l'amore ci unisce. Forse noi riusciremo a vivere in un mondo migliore, Oscar. No, non posso morire in questo momento. Proprio non posso.

La storia di Lady Oscar e André Grandier

Lady Oscar è la ultima figlia di una nobile famiglia fedele alla Corona di Francia e viene cresciuta da suo padre come un soldato, diventando sin da giovane grande amica e protettrice di Maria Antonietta d'Austria. André Grandier è un orfano di origini umilissime, sua nonna è la governante della famiglia di Lady Oscar. Sin da bambini, i due sviluppano una grande amicizia che, nonostante le differenze sociali, sfocerà in un grande amore. Questo amore porterà Lady Oscar a rivedere la sua posizione, rinnegando le sue origini e la Corona, ma non prima di aver rifiutato l'amore di André, il quale spinto dalla delusione decide di unirsi ai rivoluzionari. A quel punto, gli eventi che si succedono sono a catena e portano all'inevitabile conclusione. Proprio quando i due sono pronti a vivere il loro amore, infuria la rivoluzione: negli scontri a Parigi, André muore per proteggere Oscar. È il 13 luglio 1789. Il giorno dopo è la "Presa della Bastiglia": Lady Oscar viene uccisa dalle guardie reali.