L’addio di Tokyo al cast de La Casa di Carta, Úrsula Corberó Delgado in lacrime Da diverse ore circola un video sui social in cui l’attrice che interpreta il personaggio di Tokyo saluta il resto del cast della serie, non riuscendo a trattenere le lacrime. Nonostante il colpo di scena dei primi cinque episodi della quinta stagione de La Casa di Carta, sono in tanti a credere che Tokyo sarà protagonista di un ipotetico spin off della serie.

A cura di Andrea Parrella

Per gli appassionati de La Casa di Carta in questi giorni non si parla d'altro. I primi cinque episodi della quinta stagione hanno già portato a un evento molto importante, il sacrificio di Tokyo, il personaggio interpretato dall'attrice Úrsula Corberó Delgado, tra i più amati della serie spagnola. In queste ore circola sui social un video che immortala il saluto al cast dell'attrice, con tanto di fiori per lei e una grande commozione per l'attrice, divenuta una vera e propria icona grazie alla serie rivelatasi una gallina dalle uova d'oro per Netflix.

Uno spin off de La Casa di Carta con Tokyo protagonista?

Al netto del sacrificio del personaggio, sono in tanti a credere che Tokyo, in realtà, non sia morta. Molti i dubbi, soprattutto in relazione al fatto che continua ad essere sua la voce narrante della serie, elementi che ha portato molti a ipotizzare un colpo di scena nei 5 episodi rimanenti (eccoda quando saranno disponibili) oppure a dare valore all'ipotesi che possa essere proprio Tokyo il personaggio candidato ideale per uno spin-off de La Casa di Carta.

I successi di Úrsula Corberó Delgado

Úrsula Corberó Delgado è nata a Barcellona nel 1989 da padre carpentiere e madre pescivendola e fin da piccola ha sempre avuto la passione per la recitazione, tanto da aver preso parte ad alcuni spot pubblicitari quando era solo una bambina. A soli 13 anni ha cominciato a studiare dizione, è apparsa per la prima volta in tv nel 2002 nella serie "Mirall trencat" e successivamente in "Ventdelplá". Quando ha completato gli studi, si è poi trasferita a Madrid, dove, dopo aver provato a sfondare con una boutique di abiti aperta con sua madre, è diventata protagonista di "Fisica o Chimica", telefilm in cui ha interpretato Ruth dal 2008 al 2010. Dopo aver ottenuto diversi ruoli secondari e aver debuttato sul grande schermo, nel 2017 è arrivata la svolta con "La casa di carta", dove ha ricoperto i panni di Tokyo, ruolo che le ha permesso di essere nominata ai Premios Feroz e MIM Series come Migliore Attrice. Per quanto riguarda la sua vita privata, a differenza della rapinatrice che l'ha resa famosa, non è un animo inquieto. Nel 2008 ha frequentato l'attore Israel Rodríguez per due anni ma è dal 2016 che è fidanzata con l'attore Chino Darín, incontrato sul set dello show televisivo "L'ambasciata", con il quale appare quasi sempre sui tappeti rossi internazionali.