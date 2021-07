Nelle scorse settimane gli spettatori hanno avuto modo di vedere Elettra Lamborghini cimentarsi nell'inedito ruolo di opinionista dell'Isola dei famosi 2021. La cantante ha ricevuto diverse critiche, perché in alcuni tratti è apparsa assente o poco interessata alle dinamiche del reality che era stata chiamata a commentare. In un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Lamborghini ha spiegato come ha vissuto quell'esperienza.

Il coronavirus e il dolore per la morte del cagnolino

in foto: Elettra Lamborghini

Nel corso di un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv, le è stato chiesto se nel ruolo di opinionista si sia sentita un pesce fuor d'acqua. La cantante ha spiegato: "Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua. Ero appena uscita da un periodo difficile in cui avevo preso il coronavirus e durante il primo mese ne ho risentito perché non sono stata bene dal punto di vista psicologico. Avevo anche perso da poco il mio cagnolino. Mi dispiace essere subentrata nel reality in un secondo momento. È stata una bella esperienza ma il coronavirus non mi ha aiutato". Se in alcuni momenti è apparsa assente, alla luce di quanto ha dovuto affrontare negli ultimi mesi, è decisamente giustificata.

Chi ha criticato Elettra Lamborghini

Ecco le persone che hanno rivolto pubblicamente critiche all'indirizzo di Elettra Lamborghini per come ha gestito il suo ruolo di opinionista. Il visconte Guglielmotti ha detto di averla trovata "inutile e noiosa". Beppe Braida l'ha definita un alieno e ha aggiunto: "Sembra che sia seduta lì, il corpo c’è, ma il resto l’avrà lasciato da qualche parte. Mi dà l’idea di una che non gliene può fregare di meno di niente proprio". Anche il vincitore dell'Isola dei famosi 2018, Nino Formicola, non ha avuto parole particolarmente carine per Elettra Lamborghini e i suoi colleghi Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi: "Svarioni e figuracce. Evidentemente non sapevano niente dei naufraghi".