La morte dell'attrice giapponese Takeuchi Yuko ha suscitato grande dolore in Giappone come in tutto il mondo degli appassionati di cinema. L'attrice, protagonista del film "Ringu" che ha dato il via alla saga "The Ring" e di Miss Sherlock, è stata trovata morta impiccata nella cucina del suo appartamento. Aveva solo 40 anni ed era stata all'apice del successo per due decenni, occupando con costanza la cronaca dello spettacolo con film, spot e serie tv.

La morte misteriosa di Takeuchi Yuko

Le testimonianze di colleghi e amici la descrivono come una donna felice al lavoro così come nella vita privata, felicemente legata al collega attore Nakabayashi Taiki, 35 anni. È stato lui a scoprire il corpo della moglie domenica mattina. Ha lasciato un figlio adolescente nato da una relazione precedente e un figlio nato a gennaio 2020. Nella sua ultima intervista aveva dichiarato: "Ora che ho quarant'anni non ho voglia di guardarmi indietro. Mi sento più leggera, come se tutti i pesi del passato fossero ormai alle me spalle". Nessuno si sarebbe aspettato che si sarebbe tolta la vita.

La depressione post-parto tra i motivi

Le agenzie di stampa in Giappone menzionano la depressione post-parto e le pressioni dello show business giapponese come uno dei possibili fattori che avrebbero potuto contribuire alla tragica decisione dell'attrice. Sorprende la sua scomparsa ancor più dopo aver occupato così a lungo la cinematografia giapponese e internazionale. È il quarto suicidio di un attore giapponese negli ultimi tre anni dopo Hana Kimura, Haruma Miura e Ashina Sei. Nel Sol Levante ci si interroga a questo punto dopo tutte queste tragiche morti. L'atteggiamento verso argomenti considerati tabù nel mondo dello showbiz giapponese, come la salute mentale e la depressione, potrebbe cambiare dopo la tragica morte di Takeuchi Yuko.