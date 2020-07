in foto: Aishwarya Rai (ph Pascal Le Segretain/Getty Images)

L'attrice indiana ed ex Miss Mondo Aishwarya Rai Bachchan e sua figlia sono stati ricoverati in ospedale a causa del Covid-19. Qualche giorno fa l'attrice e il figlio erano risultate positive al virus, dopo che anche il padre, la star di Bollywood Abishek Bachchan e il padre, un'altra star cinematografica, Amitabh Bachchan, erano risultati positivi. Madre e figlia si erano messe in auto quarantena, ma evidentemente non è bastato e nelle scorse ore sono state trasportate in ospedale a Mumbai, stando a quanto riporta Times of India, che ha spiegato che l'attrice e la figlia Aaradhya sono state trasportate nello stesso ospedale in cui sono ricoverati anche i due uomini.

Madre e figlia trasportate in ospedale

Il Paese è uno tra i più colpito al mondo dal Covid-19 e da poco, come riporta il Guardian ha raggiunto il milione di casi. L'attrice e la figlia sono state portate in ospedale dopo che la febbre è aumentata e hanno cominciato a sentire anche enormi problemi di respirazione, dopo che all'inizio erano perlopiù asintomatiche, motivo per cui pareva bastasse un periodo di quarantena. "Stanno bene" ha scritto l'agenzia di stampa Trust of India, come riporta sempre il quotidiano inglese. Dopo aver reso pubblico il suo essersi ammalato, Abishek Bachchan aveva spiegato che anche la moglie e la figlia si erano ammalate: "Anche Aishwarya e Aaradhya sono risultate positive al Covid-19. Sono in quarantena a casa. Il resto dei miei parenti, inclusa mia madre, sono risultati negativi. Grazie per le vostre preghiere. Io e mio padre resteremo in ospedale fino a quando i dottori non decideranno diversamente. Per favore rimanete tutti al sicuro, state attenti e seguite le regole".

Aishwarya Rai, star del Cinema ed ex Miss Mondo

Aishwarya Bachchan vinse il titolo di Miss Mondo nel 1994 e da quel momento è diventata una delle attrici più famose di Bollywood. Una fama che si è espansa anche al di fuori dei confini indiani e più volte ha calcato la passerella di Cannes. Nel 2007 ha sposato proprio Abhishek Bachchan, una vera e proprio star del Cinema indiano, figlio di uno di coloro che ha contribuito a rendere l'industria cinematografica indiana quella che è oggi, votato come l'attore del millennio in un sondaggio BBC di qualche anno fa. Stando agli ultimi numeri a disposizione pare che a Mumbai siano oltre 100 mila i casi di persone che sono state colpite dal coronavirus, con 1200 nuovi infetti al giorno e oltre 5500 morti che salgono a 26 mila se si conta tutto il Paese.