in foto: A destra, Susan Markle nel corso dell’intervista con Inside Edition

Dopo la messa in onda della controversa intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey, arrivano le prime reazioni. Da una parte c'è chi esprime il proprio sostegno a Meghan, soprattutto alla luce del presunto razzismo che i reali avrebbero messo in atto nei confronti di Archie per il colore della sua pelle. Tra coloro che si sono schierati apertamente dalla parte dell'attrice, anche Serena Williams, Billie Jean King, l'attivista Brittany Packnett Cunningham e Bernice King. Poi, c'è chi smentisce le dichiarazioni di Markle, come la sorellastra Susan.

Cosa ha detto Meghan Markle sulla sorellastra Susan

Samantha Markle ha 56 anni ed è la sorellastra di Meghan. Sono figlie dello stesso padre, Thomas. La donna ha anche scritto un libro che riguarda la moglie di Harry. Nel corso dell'intervista, Oprah Winfrey ha chiesto a Meghan di commentare il contenuto del libro che si propone di dire tutta la verità sulla sua famiglia. La replica è stata: "Credo sia molto difficile che possa dire tutto quando non mi conosce nemmeno. Sono cresciuta come figlia unica. L'ultima volta che ho visto Samantha sarà stato diciotto, diciannove anni fa e poi dieci anni prima di quella data". Meghan Markle, infine, ha assicurato che Samantha avrebbe cambiato il cognome in Markle solo quando la relazione tra lei e Harry è diventata pubblica: "Credo che questo dica tutto", alludendo a una presunta ricerca di notorietà da parte della sorellastra. La replica della diretta interessata non si è fatta attendere.

Susan Markle sostiene che quelle di Meghan siano menzogne

"Non so come possa dire che non la conosco e che è cresciuta come figlia unica. Abbiamo foto che ci ritraggono insieme in diverse fasi della vita. Come fa a non conoscermi?": ha commentato Susan Markle contattata da Inside Edition. Così, ha prodotto delle prove. Quanto al fatto di non vedersi da 19 anni, Samantha Markle ha mostrato una foto che la ritrae con la sorellastra nel 2008. A suo dire, dunque, Meghan sarebbe stata al suo fianco nel giorno della sua laurea, avvenuta tredici anni fa. Susan ha smentito anche di aver ripreso il cognome Markle solo dopo che Meghan ha conosciuto Harry: "Portavo il cognome Markle ben prima di lei. È davvero bizzarro che dica che ho cambiato il cognome quando lei ha incontrato Harry. Markle è sempre stato il mio cognome". In effetti, la donna ha mostrato un documento risalente al 1997 dove chiedeva di cambiare il nome – non il cognome – da Yvonne Marie Markle a Samantha Marie Markle. Poi ha fornito ai giornalisti anche un diploma conseguito nel 2006, dove in effetti viene indicata con il cognome Markle, dimostrando di non avere acquisito quel cognome nel 2016, quando la relazione tra Meghan e Harry è diventata di dominio pubblico. Susan ha concluso commentando anche la dichiarazione di Meghan Markle rispetto ai pensieri che la spingevano al suicidio. La sorellastra non ha mostrato alcuna empatia: "La depressione non è una scusa per trattare le persone come uno straccio".