Dwayne Johnson è stato protagonista di un intervista in collegamento con il Tonight Show di Jimmy Fallon per promuovere l'imminente sitcom NBC basata sulla sua vita, Young Rock, ma la madre Ata Johnson gli ha rubato la scena, irrompendo improvvisamente nel corso della diretta. Ne è uscito uno spassoso duetto musicale tra madre e figlio.

La performance dello show di Jimmy Fallon

La signora Johnson, classe 1948, è bravissima con l'ukulele e ne ha dato prova quando The Rock, in videocollegamento da casa, l'ha fatta entrare nell'inquadratura. Come si vede nel video sotto, dal minuto 6.10 circa, la donna ha scherzato con Fallon e poi si è esibita con il figlio con il pezzo tradizionale "Savalivali means Go for a Walk". La signora non si è contenuta: "Te ne cantiamo un'altra! We love you Jimmy".

La famiglia di Dwayne Johnson

Quella di Dwayne Johnson è una famiglia di wrestler. Il padre Rocky Johnson, morto nel 2020, era canadese, cresciuto in Nuova Scozia e discendente di schiavi afroamericani fuggiti da una piantagione, ma anche con sangue irlandese nelle vene. Iniziò come pugile, combattendo anche contro Muhammad Ali e George Foreman, per poi darsi al wrestling. Mamma Ata Johnson (nata Ata Maivia) è invece samoana ed è la figlia adottiva di Peter Maivia, anche lui wrestler professionista che apparteneva alla celebre famiglia Anoa'i, storicamente attiva nel mondo del wrestling. Sua moglie Lia è stata la prima donna a lavorare nel settore, rilevando la Polynesian Pacific Pro Wrestling dopo la morte del marito. In questa stirpe di lottatori rientra dunque anche The Rock, pur senza una parentela di sangue. L'attore ha ricevuto il titolo nobiliare di "Seiuli" conferitogli dal re Malietoa Tanumafili II durante la sua visita alle Samoa nel 2004. Dopo il divorzio dalla bodybuilder Dani Garcia, madre di sua figlia Simone, Johnson ha sposato Lauren Hashian, figlia del batterista dei Boston Sib Hashian, e da lei ha avuto altre due figlie.