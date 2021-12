La scaletta della terza puntata di Zelig, i comici sul palco di stasera tra volti storici e new entry Giovedì 2 dicembre va in onda la terza puntata di Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, tornati sul palco dell’Arcimboldi per celebrare i 25 anni del successo dello show comico su Canale 5. Ecco la scaletta dei comici che vedremo stasera in tv sul palco di Zelig.

A cura di Giulia Turco

Stasera 2 dicembre 2021 va in onda la terza e penultima puntata di Zelig, lo show di Canale 5 condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, che tornano come coppia fissa dopo una lunga pausa dal 2010. Dopo il grande successo delle prime due puntate, Zelig tornerà eccezionalmente per il quarto ed ultimo appuntamento in onda giovedì 9 dicembre 2021. Questa sera nel frattempo vedremo esibirsi sul palco del teatro Arcimboldi tanti comici, tra volti storici e new entry per una nuova esilarante serata in compagnia. Ecco chi sono i comici della terza puntata che vedremo stasera a Zelig.

I comici di Zelig nella puntata di stasera 2 dicembre

Due puntate sono servite per scaldare i motori, ma adesso si inizia a fare sul serio. In attesa del gran finale a sorpresa, nel corso della terza puntata di Zelig in onda a su Canale 5 a partire dalle 21.20 torneranno tanti comici che fanno parte dello storico cast e diverse new entry alle quali il pubblico sta pian piano iniziando ad affezionarsi. Si esibiranno con nuove performance sul palco:

Teresa Mannino

Raul Cremona,

Dario Vergassola,

Leonardo Manera

Nuzzo e Di Biase

Marco Marzocca

Simone Barbato

Paolo Migone

Enrico Bertolino

Paolo Cevoli

Dado

Vincenzo Albano

i Senso D’Oppio,

Max Angioni

i Beoni

Davide Calgaro

Come vedere in streaming la puntata del 2 dicembre 2021

La terza puntata di Zelig va in onda in chiaro su Canale 5, ma è possibile anche seguirla in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale di Mediaset Infinity. Per chi non riuscisse a seguirla in diretta o volesse rivedere gli sketch mandati in onda nel corso della serata, subito dopo il termine della diretta la puntata verrà caricata tra i contenuti della stessa piattaforma ufficiale Mediaset e sarà possibile rivederla in qualsiasi momento.