Zelig si allunga di una puntata, per Bisio e Incontrada chiusura al 9 dicembre Dopo il successo di ascolti dei primi due appuntamenti, Fanpage.it apprende che Canale 5 posticiperà il finale di stagione previsto per giovedì 2 dicembre.

A cura di Andrea Parrella

Ci si attendeva un buon riscontro, ma il ritorno di Zelig è stato un successo che è andato ben oltre le aspettative. Così Canale 5 ha deciso di prolungare la striscia, portando da 3 a 4 puntate la durata della stagione.

Una puntata in più per lo show di Canale 5

Fanpage.it apprende in queste ore che la chiusura del 2 dicembre prevista per lo show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada slitterà a giovedì 9 dicembre, quando andrà in onda l'ultima puntata di questa edizione.

D'altronde i numeri parlano da soli, il mix di revival e nuovi volti proposto da Zelig in questo ritorno dopo la chiusura del 2016 dimostrano che il programma ideato da Gino e Michele è Giancarlo Bozzo non ha perso la sua freschezza. Dopo aver sfondato il muro dei 4 milioni di telespettatori nella prima puntata, con il secondo appuntamento ha retto il calo fisiologico, toccando il 21.5 % di share.

Zelig ritornerà nel palinsesto Mediaset?

Resta da capire se quello del 2021 sarà un ritorno isolato, o se Zelig tornerà ad essere una presenza fissa del palinsesto di Canale 5. Visti i risultati c'è da credere che la rete farà di tutto per riportare in pianta stabile questo titolo storico nella propria proposta annuale. D'altronde Zelig non è il solo programma storico ripescato da Mediaset in questa stagione. A settembre la rete ammiraglia ci aveva provato anche con Scherzi a Parte affidato a Enrico Papi, proponendo una formula fedele alla tradizione del programma, ma con alcuni elementi di novità che avevano convinto il pubblico.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, d'altronde, sono tornati al centro dei progetti di Mediaset negli ultimi mesi. La prima ha aperto la stagione di Striscia La Notizia con Siani, mentre Bisio sarà volto di Tutta colpa di Freud, serie Tv ispirata al film di Genovese del 2014. Canale 5 torna insomma a puntare in modo strutturale su due volti che da qualche anno erano lontani dalla galassia di Cologno Monzese.