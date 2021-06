Di solito le operazioni nostalgia, soprattutto se si parla di serie Tv di grande successo del passato, si rivelano dei flop indigesti che non non possono avere l'ambizione di lasciare il segno. Con la reunion di Friends sembra essere andata diversamente, almeno nel Regno Unito. Oltremanica lo speciale celebrativo è stato trasmesso dal canale Sky One e nelle ultime ore sono stati divulgati i dati, che parlano di oltre 5 milioni di spettatori su tutta l'infrastruttura Comcast. Precisamente con 5,3 milioni di visualizzazioni la reunion di Friends si è attestata come lo show più visto negli ultimi due anni e secondo nella storia dell'emittente solo al Trono di Spade, che ha registrato l'ascolto più alto di sempre.

Quello registrato da Sky in Gran Bretagna con la reunion di Friends è il dato più alto dal 2006 per il lancio di un nuovo prodotto, in grado di superare agevolmente il precedente di Scemo in viaggio (An idiot abroad), serie di documentari ideata da Ricky Gervais e Stephen Merchant, con protagonista Karl Pilkington.

L'operazione nostalgia riuscita

Sono dati interessanti soprattutto se rapportati alla tipologia di operazione, che a 15 anni di distanza dall'ultimo episodio della sit-com per eccellenza, andava a solleticare un sentimento come quello della nostalgia, terreno fertile ma anche scivoloso per la televisione. Diverse e spesso avventurose le operazioni simili degli ultimi anni, che non sono riuscire a riscuotere lo stesso successo (il reboot di Beverly Hills vi dice qualcosa?).

Gli ascolti della reunion di Friends in America

Confortanti anche i dati in America, se si considera che in base ai primi dati forniti da HBO Max dopo l'uscita della reunion, parlavano di uno special guardato dal 29% degli americani abbonati a HBO Max durante il primo giorno: il 55,4% era di sesso femminile e più del 50% apparteneva alla fascia demografica 35-54 anni. La piattaforma streaming non ha ancora fornito dati più specifici ed è dunque complesso riuscire a capire la portata del successo di Friends: The Reunion oltreoceano.

Come è andata la reunion di Friends in Italia?

Quanto all'Italia (dove e come si può vedere qui da noi) , la messa in onda in contemporanea agli Stati Uniti alle 9 del mattino ha ridimensionato in partenza il dato di ascolti di Sky, che è stato di 117.000 spettatori con lo 0.5% di share. Di maggior rilievo saranno certamente i dati registrati on demand, visto che la reunion di Friends è tutt'ora disponibile per gli utenti della piattaforma Now.