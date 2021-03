Una buonanotte, l’ultima, prima di salutare per sempre i concorrenti che hanno reso indimenticabile questa edizione del Grande Fratello. È accaduto nella Casa dove, dalla regia, è arrivato un breve messaggio per i Vip prima che andassero a dormire. “Sogni d’oro a tutti per l’ultima notte”, dice una voce dalla regia salutando così i concorrenti che rispondono con affetto. Un messaggio breve ma che dimostra quanto questa edizione del GF sia stata speciale e di grande successo. Mai prima di questa stagione gli autori in regia avevano interagito così tanto con i concorrenti con scherzi, messaggi, gaffe e perfino qualche provocazione.

La “voce” del Grande Fratello Vip

Sono stati numerosi gli interventi della regia nel corso di questa edizione del Grande Fratello. Che si trattasse di convocare uno dei concorrenti in confessionale o chiedergli di cambiare le batterie del microfono, sono diversi gli espedienti inventati dagli autori per interagire con i vip in gioco. Celebre fu un “consiglio” dato a Stefania Orlando per suggerirle le carte del suo avversario durante una partita a carte, un momento che fece sorridere l’intera casa. La buonanotte di qualche ora fa chiude gli “interventi speciali” di questa edizione che resterà nella storia del reality non solo a causa della sua lunghezza.

Stasera la finale del Gf Vip

Questa sera, due dei concorrenti rimasti ancora in gioco spegneranno le luci della Casa prima dell’elezione del vincitore. A contendersi la vittoria restano Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zenga. Sarà l’agguerritissima lotta tra fan ad assegnare la palma del vincitore a uno solo dei concorrenti rimasti in gioco. Al vincitore andrà un montepremi di 100 mila euro, la metà dei quali sarà devoluta in beneficenza a un’associazione scelta dal trionfatore. Lo scorso anno, nel pieno della pandemia, la vincitrice Paola Di Benedetto decise di devolvere in beneficenza l’intero montepremi.