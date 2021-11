La Rai interrompe Bohemian Rhapsody con la pubblicità “Manà Manà”: è polemica La Rai interrompe la scena clou del film su Freddie Mercury con la pubblicità di “Manà Manà”. E scoppia la polemica su Twitter.

Una settimana intera a pubblicizzare la serata come evento e la Rai riesce a rovinarlo con un passaggio pubblicitario nel momento clou di "Bohemian Rhapsody", ovvero la prima on air della canzone simbolo che dà il titolo al biopic su Freddie Mercury. Così, proprio mentre stava per partire il brano, il pubblico si è ritrovato catapultato nel ritmo scostumato e fastidioso del "Manà Manà" urlato dall'incolpevole Angela Finocchiaro per la pubblicità di una nota catena di negozi. Un autogol pazzesco.

La sequenza

Nella sequenza incriminata, Freddie Mercury in sfida alla Emi porta il brano "Bohemian Rhapsody" dal DJ Kenny Everett che la trasmette in anteprima. Il brano parte e il film mostra a scomparsa le reazioni della critica, prima contrastanti poi via via sempre più entusiaste. È l'inizio del sogno. Spezzato però dalla pubblicità di "Manà Manà". Quando rientriamo, la sequenza successiva è il grande tour mondiale della band.

Qualcuno fa sorgere la domanda spontanea, un po' come avrebbe detto Lubrano: "qual è il criterio con cui si scelgono i tagli delle pubblicità?" Sono i famosi tassativi. La pubblicità deve andare in onda in quei blocchi. Anche per il servizio pubblico? Sì, purtroppo. È una polemica che ritorna quella dei "tassativi" in Rai. La storia dell'azienda è piena di scivoloni. A memoria, uno dei più incredibili risale al 2008, alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi quando, proprio sul più bello, la Rai staccò per mandare la pubblicità. Il film di questa sera non era certo importante come la cerimonia di apertura dei giochi olimpici, ma è stato comunque un momento idilliaco che è stato interrotto. E i telespettatori non hanno gradito per niente questo atteggiamento. La dimostrazione è anche in questi tweet di alcuni telespettatori rimasti molto male per quello che è accaduto.