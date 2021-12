La paura di Gemma Galgani: “Guarita dal Covid, un malessere difficile da fronteggiare da soli” Gemma Galgani, protagonista di Uomini e Donne, è ufficialmente guarita dal Covid come ha spiegato in un post su Instagram in cui ne parla come di un forte malessere.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La partecipazione di Gemma Galgani alla puntata di Uomini e Donne registrata lunedì scorso aveva confermato che la dama del Trono Over era guarita dal Covid a cui era risultata positiva due settimane fa quando la sua assenza dalla trasmissione aveva di fatto confermato le voci sulla sua positività. In un post pubblicato su Instagram, la donna, protagonista storica del programma condotto da Maria De Filippi ha confermato la guarigione e ha anche voluto spendere due parole sulle difficoltà che si hanno nell'affrontare la malattia e sulla solitudine che si prova, nn senza cercare di trarne anche un aspetto positivo. la donna, poi ha voluto ringraziare tutti i suoi fan con un'immagine che la mostra mentre fa il cuore con le dita.

"Sono guarita dal Covid! Solo pronunciarne il nome ci insinua, ansia, incertezza ed un forte malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso – si legge sul post pubblicato da Galgani -. Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi. Io cerco di vederla anche come un’occasione che mi ha dato l’opportunità per apprezzare ancora una volta il calore e l’affetto delle persone che mi vogliono bene e che mi hanno trasmesso tanta energia ed entusiasmo e di guardare al domani con serenità e fiducia. Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto per avere notizie e grazie a tutti coloro che mi sono stati amorevolmente vicino". La dama, quindi, ha anche voluto sottolineare la solitudine che si prova a stare da soli "per ovvi motivi".

Stando a quelle che erano state le anticipazioni, la donna l'avrebbe contratta in una forma non grave che, però, non le ha impedito di provare ansia e incertezza, "una prova dura" come l'ha descritta lei stessa. Oggi che il calvario è finito e la guarigione è ufficiale, la tronista over può tornare protagonista della trasmissione e anzi il ritorno a Uomini e Donne è coinciso anche con una nuova e bella sorpresa. Al suo ritorno in studio, infatti, ha trovato ad attenderla anche un nuovo corteggiatore.