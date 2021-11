Gemma Galgani è guarita dal Covid e torna a Uomini e Donne, Isabella Ricci lascia il programma Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani sarebbe guarita dal Covid. Isabella Ricci, intanto, avrebbe lasciato il programma insieme a Fabio Mantovani.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 29 novembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che – a giudicare dalle anticipazioni – sarebbe stata ricca di colpi di scena. A diffondere i dettagli di quanto accaduto nel corso della registrazione, è stata la pagina Instagram UominiEDonneClassicoEOver. Secondo quanto riportato, Gemma Galgani sarebbe tornata in studio, mentre ci sarebbe stato un colpo di scena che riguarda Isabella Ricci.

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne

Gemma Galgani è guarita dal Covid? A giudicare da ciò che sostengono le anticipazioni, sembrerebbe di sì. Poco più di due settimane dopo che è risultata positiva, la dama del Trono Over sarebbe tornata in studio. Non solo, avrebbe trovato anche una bella sorpresa ad attenderla. Per lei, infatti, ci sarebbe un nuovo corteggiatore. In puntata, non sarebbero mancati gli scontri, ormai appuntamento fisso del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. La pagina Instagram UominiEDonneClassicoEOver fa sapere: "Ci sono state molte discussioni: Diego contro Ida e Armando".

Isabella Ricci lascia il programma con Fabio Mantovani

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, oltre al ritorno di Gemma Galgani e alle liti in studio, ci sarebbe stato anche un altro colpo di scena. Isabella Ricci, infatti, avrebbe deciso di abbandonare il programma insieme a Fabio Mantovani. Un lieto fine che appare verosimile se si considerano le belle parole che la dama del Trono Over ha speso per lui nelle puntate scorse:

"Sono molto felice. È una storia dove mi lascio guidare, senza mettere alcun tipo di razionalità o pensiero. Lui è molto bravo. Io mi trovo bene, è una persona con cui sto bene. C'è un corteggiatore per me? Non voglio vederlo, non sono interessata. Prenderò una decisione che potrebbe essere anche quella di uscire dal programma".

Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutti i dettagli.