Gemma Galgani positiva al Covid, assente a Uomini e Donne

Gemma Galgani, la dama del trono over di Uomini e Donne, è risultata positiva al coronavirus. Lo scopriamo grazie alle anticipazioni date dopo le registrazioni della puntata di ieri, sabato 13 novembre. Gemma Galgani infatti, era assente a causa del contagio da coronavirus. Stando a quanto risulta dalle anticipazioni, la dama avrebbe comunque partecipato alla puntata in collegamento da casa.

Gemma Galgani in quarantena

Gemma Galgani si trova adesso in isolamento domiciliare e in quarantena, come previsto dai protocolli per il contenimento dei contagi da Coronavirus. Stando alle indiscrezioni, le condizioni di salute della storica dama del trono over di Uomini e Donne sono più che buone: starebbe bene e non riporterebbe sintomi gravi. La stessa Gemma Galgani in collegamento è intervenuta per partecipare attivamente alla puntata.

Teresanna Pugliese ospite d'onore

Nell'ultima puntata, Ida Platano aveva abbandonato lo studio dopo una lite con Diego. Secondo le ultime registrazioni, la dama avrebbe deciso di abbandonare ogni proposito con il cavaliere, che però si è presentato con un vassoio di cannoli per farsi perdonare. Non ci sarebbe stato però il perdono. Ida, piuttosto, avrebbe ballato con Armando Incarnato, con cui in passato è stata in contrasto. Tra gli ospiti d'onore: Teresanna Pugliese. La ex tronista napoletana, storica anima della trasmissione, è tornata nel luogo che l'ha lanciata. Una presenza che ai fan di Uomini e Donne farà sempre piacere ed in effetti è tanta la curiosità di poterla vedere di nuovo nello studio che l'ha vista grande protagonista. Oggi Teresanna Pugliese è sposata con Giovanni Gentile e i due hanno dato alla luce un figlio nel 2015, di nome Francesco. Il matrimonio tra i due è avvenuto tre anni dopo la nascita del piccolo. La presenza di Teresanna a Uomini e Donne dovrebbe essere in funzione di una passerella, una sorta di revival di quegli anni.