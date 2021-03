Tra i fan di Tommaso Stanzani di Amici 2021 ce n’è uno particolarmente “ingombrante”: Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei famosi. Mentre andava in onda la prima puntata del serale del talent show (che ha fatto registrare un record di ascolti a Canale5 e un altro punto alla conduttrice Maria De Filippi e alla sua squadra di lavoro), Tommaso ha osservato con attenzione gli artisti in gara, individuando nel ballerino uno dei soggetti “di studio” più interessanti. E lo ha candidamente ammesso quando ha scherzosamente finto di rivolgersi a Maria De Filippi affinché glielo presentasse. Un’eventualità che potrebbe non essere remota: proprio la De Filippi è stata protagonista di una sorpresa fatta a Tommaso durante la sua partecipazione al Gf Vip.

Il commento di Zorzi dopo la coreografia di Tommaso

L’interesse di Zorzi si è manifestato in maniera più incisiva quando, commentando una coreografia di Tommaso, l’influencer si è lasciato sfuggire una espressione colorita. “L’anima de li mejo mortacci tua”, ha scritto Zorzi, rivolto a chi gli aveva fatto notare un passaggio particolarmente coinvolgente della coreografia in questione. Poco dopo, però, Zorzi è tornato sui suoi passi e lo ha fatto nel momento esatto in cui ha scoperto che Stanzani è del 2001 e che quindi ha solo 20 anni.

Tommaso Zorzi è il suo futuro in Mediaset

È firmato Mediaset il futuro di Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha lasciato chiaramente intendere l’interesse manifestato dal gruppo nei suoi confronti. Un interesse che si è tradotto nel corteggiamento serrato ricevuto da Tommaso che ha prima rifiutato e poi accettato di partecipare all’Isola dei famosi nel ruolo di opinionista. Gli è stato inoltre affidato un nuovo progetto sempre in ambito “Isola”: la conduzione di un format web tutto suo sui protagonisti di questa edizione dell’Isola. E nuove sorprese potrebbero essere all’orizzonte.