La nuova tronista di Uomini e Donne era un uomo, la novità dopo il trono gay mai più ripreso

È DAgospia a lanciare la news secondo la quale a settembre ci sarà una grande novità a Uomini e Donne: la nuova tronista in passato era un uomo, "ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa". La scelta di Maria De Filippi va a inserirsi in un discorso trono gay congelato alla stagione 2016/2017 con il tronista Claudio Sona. Rivedremo il mix di trono over e trono classico, rivelatosi un grande successo dopo la sperimentazione dei due blocchi separati che aveva visto l'arenarsi graduale di quello classico a favore di quello over sempre più seguito, ma con storie nuove, sempre più legate al concetto di people show.

Il trono gay fermo alle accuse a Claudio Sona

L'enorme seguito che ebbe il trono di Claudio Sona con la scelta di Mario Serpa e la conseguente nascita della loro coppia mediatica spinsero a pensare che ci sarebbe stato un ritorno su storie connesse al mondo LGBT, ma così non è stato. La polemica sorta di lì a poco sulla mancata trasparenza di Sona, accusato dal suo ex Juan Fran Sierra di aver partecipato al programma mentre stava ancora con lui, campeggiò sulle prime pagine di spettacolo a grandi titolo con quel "Vi abbiamo preso in giro" che al pubblico proprio non scese giù.

La risposta della redazione di U&D

La sfiducia nei confronti dell'intera storia nata sotto le telecamere, nonostante la categorica smentita di Claudio Sona, che attribuì al gesto un sentimento di gelosia e delusione a causa della fine della precedente relazione, inficiò forse la volontà di credere in un nuovo percorso e lanciare un volto che riscattasse il trono gay da quell'episodio diventato, via via, spiacevole anche per la redazione, che si trovò costretta a rispondere per prendere le distanze da quanto accaduto. Fu Raffaella Mennoia a farsene carico sui social nella risposta a Juan Sierra: "Disagio nel vedere il mio lavoro denigrato. Non siamo stati complici, semmai parte lesa”.