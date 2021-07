Se la programmazione di Canale 5 ha subito cambiamenti sostanziali per la prossima stagione, non è da meno Italia1, a dimostrazione della volontà di Mediaset di ridefinire i confini della propria proposta editoriale. Quella che per anni è stata la rete "non più" giovane del Biscione, reduce da un periodo che per molti è somigliato a un sostanziale stallo, si prepara a una stagione con interessanti novità in prima serata, affidate a volti meritevoli di altrettanto interesse.

Aurora Ramazzotti e Alvin in prima serata

Sono diverse le novità per l’autunno 2021, con la rete diretta da Laura Casarotto che torna, prima di ogni altra cosa, a proporre nuovi format. Il primo è Mistery Land, con la conduzione di un inedito duo formato da Alvin e Aurora Ramazzotti. Se per Alvin si tratta di un ritorno in onda con un progetto suo dopo l'esperienza di Eurogames, per Aurora Ramazzotti è ugualmente un ritorno in onda sulle reti Mediaset dopo l'esperienza da inviata de Le Iene. Mistery Land andrà ad alternarsi alla domenica sera con Freedom di Roberto Giacobbo, programma di cui è fondamentalmente uno spin off.

Veronica Gentili a Italia 1

Su Italia 1 anche una nuova produzione per valorizzare il volto di Veronica Gentili, da due stagioni alla guida di Stasera Italia Weekend su Rete 4, che da quest'anno passa in prima serata con Buoni o Cattivi, programma dedicato all'attualità che andrà in onda al martedì, prima di lasciare spazio a Le Iene con la nuova conduzione, ancora ignota, dopo l'addio di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Il programma ideato da Davide Parenti avrà il martedì come serata fissa, alla quale si aggiungerà il venerdì per eventi speciali. Spazio anche a Honolulu, un nuovo tutto dedicato alla comicità di cui non si conoscono ancora i dettagli e a Ritorno a Scuola, condotto da Nicola Savino, con i vip pronti a tornare sui banchi di scuola.