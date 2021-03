Momento esilarante nella nona puntata di C'è posta per te 2021, in onda sabato 13 marzo. Luciana Littizzetto è intervenuta come ospite, protagonista di un lungo sketch con i destinatari della posta Belen Rodriguez, la coppia Veronica Peparini e Andreas Muller e Gemma Galgani, chiamati a dare consigli d'amore a Lucianina. La Littizzetto è entrata in studio, spiegando la sua esperienza con un'app di incontri per trovare un compagno.

Il mondo si sta ribaltando, non abbiamo più riferimenti, Qui (a C'è posta) è tutto uguale! Sono qui perché devi trovarmi un fidanzato, lo trovi a cani e porci. Gli unici maschi trovati ertano i barellieri della Croce Rossa, quando sono caduta. Sono una fi*a asintomatica, ho la coscia di Giovanni Rana, però la carne è ancora potente. Vibra, raglia! Se vedo un maschio dominante mi partono tutte le trombe. Sfatiamo il mito sulle 50enni. Intanto, facciamo prima il vaccino! E poi abbiamo ancora cosa da dire, abbiamo gli ormoni. Le 50enni sono le nuove 30enni con la sciatica. Siamo pronte per gli ultimi colpi, ma addosso a qualcuno. Cerco un uomo non giovanissimo, ma se devo trovarmi qualcosa di molle mi tengo la mia cellulite. Eviterei quelli con la prostata e chi ha la soneria del cellulare ogni 3 minuti perché devono prendere la pastiglia. Mi sono iscritta a Tinder. Però mi sono messa un nom de plume, PilliPatata. Non puoi capire cosa ho tirato su: una paranza di pirla. Mi hanno scritto certi messaggi tipo "Sono sposato, è un problema?", "Se ti piace il pesce ho un tonno a pinna a gialla", "I tacchi alti ti piacciono?" (non ha specificato se a me o a lui), "Mi fai sangue abbestia, dammi tuo feedback".

Ospiti Belen, Gemma e la coppia Muller-Peparini

A quel punto, Luciana Littizzetto si è rivolta a Maria De Filippi, che ha trovato una serie di "esperte" per dare consigli alla comica sull'amore. La prima a entrare è stata Belen Rodriguez, che ha insegnato i suoi celebri selfie con espressione imbronciata. Poi, ecco entrare Andreas Muller e Veronica Peparini (con Belen che inizialmente è rimasta basita alla parola "ballerino", temendo si trattasse di Stefano De Martino). La coppia vive una relazione intensa e importante a dispetto dei 25 anni di differenza: "So che lei era la sua maestra. Da Amici sono diventati trom*amici. Sono i nuovi Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi". Infine, ecco la Galgani: "A una certa età, Gemma, non ti passa la voglia? Ho visto i tuoi fidanzati, hai gli ormoni che vanno al contrari0 come i salmoni. Tra un po' ti faranno girare Il tempo delle mele cotte. Ma dove li trovi?". Si è parlato anche di Nicola Vivarelli, il giovane che lo scorso anno, a soli 25 anni, corteggiò Gemma. Alla vista di una foto del ragazzo, Belen è rimasta sotto choc: "Lui era il tuo fidanzato?". La Galgani ha ammesso di non aver avuto rapporti intimi con Vivarelli, ma si sente molto più giovane dei suoi 61 anni:

La mia età anagrafica, non corrisponde al mio spirito. Io faccio anche ginnastica, vuoi sapere che tipo?

"Ma quel tipo lì, ah quella ginnastica lì?", ha replicato una Luciana non meno scioccata, "Maria, e poi dici a me? Ma guarda cosa ti stai crescendo". Per chiudere, Gemma si è esibita in un ballo sensuale, come ultimo consiglio alla comica.

La storia di Luciana Littizzetto a C'è posta per te

Benché sia un volto Rai, Luciana Littizzetto è stata ospite già in altre occasioni a C'è posta per te. Ormai, anzi, è un'habituée del momenti comici nel programma: nel 2019 cercò "marito" nello studio della De Filippi, protagonista con Francesco Monte, Gabriel Garko, Gianluca Vacchi e Brando Bertrand. Prima ancora, nel 2015 mandò la posta a Barbara D'Urso, nel 2016 a Belen Rodriguez, nel 2017 a Simona Ventura e a Rocio Munoz Morales, nel 2018 a vari personaggi tra cui Luca Onestini e Raffaello Tonon. La Littizzetto ha ricambiato l'ospitata di Maria De Filippi da Fabio Fazio a Che tempo che fa, nel gennaio di quest'anno.

È l'ultima puntata di C'è posta per te 2021

Quella in onda sabato 13 marzo è l'ultima puntata di C'è posta per te di questa edizione. Continua comunque l'appuntamento del weekend con Maria De Filippi, dato che dal 20 marzo inizia il serale di Amici 20. C'è posta, dati gli ascolti eccezionali, tornerà certamente nel 2022, con la 25esima edizione.