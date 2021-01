Maria De Filippi porta la sua iconica busta nello studio Rai di Che tempo che fa. La conduttrice è stata ospite nel salotto di Fabio Fazio, nella puntata di domenica 10 gennaio. In una lunga chiacchierata con il padrone di casa, Maria De Filippi ha raccontato il lavoro negli studi Mediaset ai tempi del Coronavirus. E ironizzando su uno dei suoi programmi più di successo, i due hanno trasformato lo studio in una puntata di C'è posta per te. A spedire la posta è Luciana Littizzetto, mentre Fabio Fazio la riceve da Nino Frassica nei panni di postino.

C'è posta per te ai tempi del Covid 19

Per Maria de Filippi c'è un video messaggio da parte di Maurizio Costanzo, che ricorda il successo di C'è posta per te, giunto quest'anno alla sua ventunesima edizione. "Se è arrivato fino a questo punto è perché è un bel programma". C'è posta è andato avanti nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria contro il Covid: "Gli studi dove lavoro sembrano ospedali ormai", racconta la De Filippi. "Per quanto riguarda C'è posta sono fortunata perché quelle in onda sono registrazioni passate, risalgono ad un periodo più tranquillo da questo punto di vista". Maria ricorda i primi anni del programma, dal primo ospite Alberto Sordi, alle tante ospitate internazionali, che purtroppo quest'anno per colpa del Covid non ci saranno.

Maria De Filippi rifarebbe Sanremo

Dopo la conduzione del Festival nel 2017 a fianco di Carlo Conti, Maria De Filippi vorrebbe tornare sul palco di Sanremo. "Lo rifarei con Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, un Festival delle donne, sarebbe divertente", racconta a Fazio. Nel frattempo la conduttrice era stata scelta dalla Rai per condurre uno speciale sul 25 novembre, dedicato alla violenza contro le donne. Insieme a lei ci sarebbero dovute essere Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, ma il programma è stato rimandato per via delle restrizioni dettate dal Covid. E sulla possibilità di spostarsi un giorno definitivamente in Rai dice: "Ebbi un'offerta di contratto in Rai solo dopo anni passati in Mediaset. Poi da allora nessuno mi ha più chiesto di andare".