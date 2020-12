The Voice Senior è un successo (con la finale in onda stasera, domenica 20 dicembre), ma ha generato anche qualche piccola polemica. L'ultima scatenata dal talent condotto da Antonella Clerici vede coinvolta Claudia Endrigo, che ha attaccato la Rai e il programma per una svista piuttosto clamorosa. Lei è la figlia del compianto Sergio Endrigo e ha comprensibilmente fatto notare come nel corso della semifinale di The Voice Senior la grafica abbia attribuito a Il Volo il pezzo Canzone per te (cantato dal concorrente Gianni Pera), anziché al genitore.

Che la Rai abbia dimenticato mio padre ormai è cosa nota ma attribuire Canzone per te al Volo nella puntata di ieri sera di The Voice Senior, denota un'ignoranza veramente becera! Glielo segnaliamo??

Storia di Canzone per te

Canzone per te, tra i più famosi e indimenticabili brani portati al successo dal cantautore, è stata composta dallo stesso Endrigo con Luis Bacalov e Sergio Bardotti. Il pezzo vinse il Festival di Sanremo 1968 nell'interpretazione di Endrigo e di Roberto Carlos. Il brano fu quindi venduto come singolo sia da Endrigo (con Il primo bicchiere di vino) che da Carlos (con È tempo di saper amare, terzo in classifica in Argentina). La canzone è stata tradotta in spagnolo, turco, portoghese e friulano ed è stata reinterpretata tra gli altri da Mina, Ornella Vanoni, Orietta Berti, Enrico Ruggeri, Simone Cristicchi, Claudio Baglioni e Gianni Morandi, oltre che, appunto, da Il Volo. È il brano cantato nella serata cover a Sanremo 2020 da Bugo e Morgan, la cui esecuzione li ha portati alla lite e alla conseguente e ben nota "scissione" sul palco dell'Ariston.

Chi è Claudia Endrigo, la figlia di Sergio

Claudia Endrigo, classe 1965, è nata dal matrimonio tra Sergio e la moglie Maria Giulia Bartolocci, detta Lula. È l'autrice del libro biografico "Sergio Endrigo, mio padre. Artista per caso" edito da Feltrinelli Editore, con prefazione di Claudio Baglioni. Morto nel 2005 a 72 anni, Endrigo è uno dei più importanti cantautori della scena italiana eppure, come ha fatto notare la figlia, sembra davvero che la televisione si sia dimenticata di lui.