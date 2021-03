Chi ha amato Bridgerton e il Duca di Hastings sarà felice di sapere che il bel Regé-Jean Page avrà il compito di mandare a nanna tutti i bambini. L'attore leggerà la favola della buonanotte nel programma per bambini "Cbeebies" della BBC. Il programma, in onda nella fascia del tardo pomeriggio (ore 19.50 italiane) prevede la lettura della favola "Rain Before Rainbows" di Smriti Halls e David Litchfield, il prossimo 9 maggio, nel giorno della Festa della Mamma. I fan italiani di Bridgerton hanno già posizionato le sveglie per trovare il modo di sintonizzarsi con il network britannico.

Il futuro di Regé-Jean Page

La seconda stagione di Bridgerton arriverà tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 ma, come è noto, il personaggio di Regé-Jean Page sarà molto probabilmente fuori dalla narrazione, tutta orientata su Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Il futuro resta roseo all'orizzonte per l'attore che è entrato nel cast di "The Gray Man" dei fratelli Anthony e Joe Russo. Nel cast ci sono anche Chris Evans, Ryan Gosling, Billy Bob Thornton e Alfre Woodard. Tratto dal romanzo d'esordio "The Gray Man" di Mark Greaney, è la storia del sicario a contratto, ex agente della CIA, Court Gentry detto Gray Man.

Una carriera in ascesa

Da quando Bridgerton è comparsa su Netflix, Regé-Jean Page è diventato il nuovo talento da prendere. Tutti vogliono l'attore, addirittura si parla di lui come futuro James Bond. Tra le certezze, intanto, c'è il nuovo film di Dungeons & Dragons. L'attore sarà uno dei protagonisti di una produzione Hasbro/eOne e Paramount che si ispira all'omonimo gioco di ruolo fantasy nato nel 1973 e nella quale figureranno anche altri attori noti Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith. La regia del progetto, che ritorna sul grande schermo dopo vent'anni dalla prima riproduzione cinematografica, sarà affidata a Jonathan Goldstein e John Francis Daley.