La serie cult del Natale 2020 è certamente Bridgerton, prodotta per Netflix dalla potentissima Shonda Rhimes, lanciata sulla piattaforma il 25 dicembre e capace di conquistare un'ampia fetta di pubblico. Period drama ambientato nell'Inghilterra del primo Ottocento ma con molte libertà rispetto alla veridicità storica, tratto dai romanzi rosa di Julia Quinn, ha lanciato definitivamente l'attore Regé-Jean Page, che interpreta l'affascinante protagonista (il duca di Hastings Simon Basset). Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui.

La carriera di Regé-Jean Page

Regé-Jean Page è britannico, ma è nato ad Harare, nello Zimbabwe, Paese di cui ha la cittadinanza. Classe 1990, è figlio di un'infermiera zimbabwese e di un predicatore inglese: come ha spiegato in un'intervista, essere nato da una coppia di razza mista nella nazione africana lo ha reso "una dichiarazione politica ambulante". Si è trasferito a Londra quando aveva 14 anni. Dopo l'adolescenza in una punk band, l'amore per la recitazione lo ha portato a studiare al Drama Centre London e a lavorare molto a teatro, tra l'altro in The History Boys e ne Il mercante di Venezia di Shakesperare, al Globe Theatre, con Jonathan Pryce. Il debutto sullo schermo è arrivato a metà anni 2000: dopo aver esordito in un corto, è apparso nella serie Casualty e, una decina d'anni dopo, in Waterloo Road. La notorietà internazionale è però arrivata con Radici, nuova trasposizione del celebre romanzo di Alex Haley, dove Page aveva il ruolo di Chicken George. Ha recitato nei film Macchine mortali e Sylvie's Love e nella serie For the People, legal drama che ha segnato l'inizio della sua collaborazione con Shonda Rhimes.

Regé-Jean Page, vita privata e profilo Instagram

In Bridgerton Page interpreta l'affascinante playboy allergico al matrimonio ma capace di innamorarsi della protagonista Daphne (Phoebe Dynevor), tanto estroverso (e generoso nel mostrare il suo fisico) sul piccolo schermo quanto discreto nella vita personale. Al momento, infatti, non c'è notizia di un'eventuale fidanzata nella vita dell'attore, che non parla pubblicamente del suo privato. C'è da scommettere che il raggiungimento della fama scatenerà paparazzi e cronisti di gossip, a caccia di curiosità sulle sue relazioni. Nel frattempo, è possibile ammirare i suoi scatti sul suo profilo Instagram regejean, in cui è molto attivo.