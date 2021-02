Patrizia De Blanck senza freni, si lascia andare e si inserisce nel suo solito modo diretto nella diatriba tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. E allora viene fuori, dopo un batti e ribatti tra studio e casa, un sonoro: "Posso dire una cosa? Giulia, sei una rompipalle". Solo Pupo cerca di fermare lo strapotere di Tommaso Zorzi all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma alla fine incassa lo stop del conduttore, Alfonso Signorini.

Giulia Salemi incassa ancora una volta

Applausi e risate in studio come a casa, Giulia Salemi costretta a incassare per l'ennesima volta da uno studio più o meno eterodiretto per sostenere Tommaso Zorzi fino alla fine. Il solo Pupo prova a rovesciare l'andazzo: "Tommaso, fattelo dire: hai tutto per entrare nel mondo dello spettacolo perché sei cinico e cattivo". Ma subito Alfonso Signorini spegne il principio d'incendio: "È anche intelligente, diciamolo".

Tommaso Zorzi attacca Giulia Salemi

Tommaso Zorzi ha attaccato Giulia Salemi anche in questa diretta: "Se c'è una persona che si è isolata, sei stata tu, ti sei voluta isolare tu, per stare con Pierpaolo, stare insieme, risolvere le vostre cose. Quindi è ovvio che il tempo che rimane è poco e lo devi dividere con gli altri, ma non dire che ti abbiamo lasciato sola e siamo tutti contro di te, nessuno è contro Giulia". Proprio dopo questo battibecco, è intervenuta Patrizia De Blanck da studio con i suoi metodi un po' tranchant.

Tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, il rapporto è ai minimi termini, la sensazione è che gli autori faranno in modo da farli scontrare a un televoto. E sarà molto presto, considerato che mancano sei puntate alla fine di tutto. Sull'esito dello scontro, il risultato appare scontato: Tommaso Zorzi ha i numeri dalla sua parte e non dovrebbe avere problemi contro di lei.