Kerem Bursin di Love is in the air svela a Verissimo la storia con Hande Ercel: “È la persona che ho scelto” Kerem Bursin, conosciuto al pubblico come Serkan Bolat in “Love is in the Air”, si racconta nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin (la puntata andrà in onda sabato 25 settembre). L’attore turco ufficializza la storia d’amore con Hande Hercel, anche lei attrice nella fiction di Canale 5: “È la persona che ho scelto, è bellissima ed eccezionale”.

A cura di Elisabetta Murina

Kerem Bursin e Hande Ercel nei panni di Eda e Serkan in "Love is in the air"

Sono conosciuti nei panni di Eda e Serkan nell'amatissima serie Love is in the Air, in onda su Canale 5. La loro storia d'amore, tra difficoltà e momenti di gioia, appassiona migliaia di telespettatori da ormai due stagioni. E tra una ripresa e l'altra, la scintilla è scoppiata anche fuori dal set: Hande Ercel e Kerem Bursin sono una coppia. A ufficializzare al pubblico la loro storia è stato lo stesso Kerem, che ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo (la puntata andrà in onda sabato 25 settembre), si è lasciato andare a un lungo racconto sulla sua carriera, sull'infanzia e sull'amore con Hande: "Voglio poter vivere liberamente la mia vita con la persona che ho scelto".

L'amore tra Kerem Bursin e Hande Ercel

Quando i due attori si sono incontrati sul set di Love is in the Air, non è stato amore a prima vista: "La scintilla tra noi è scoccata dopo un po’. All’inizio eravamo amici e rispettavamo il nostro lavoro sul set", racconta l'attore. Tuttavia, il tempo passato insieme ha rafforzato il loro legame, trasformandolo in amore: "Stavamo insieme tutti i giorni, per tante ore di seguito e a un certo punto è diventato difficile vederla solo come un'amica:è bellissima ed è una persona eccezionale". Inizialmente, Kerem e Hande, 34 e 27 anni, hanno scelto di tenere il pubblico all'oscuro della loro relazione. Poi, però, il sentimento era diventato talmente forte che nasconderlo sarebbe stato molto difficile, quasi impossibile. Ecco perché Kerem ha deciso di uscire allo scoperto: "Se nascondi qualcosa non stai vivendo totalmente. Io invece voglio poter vivere liberamente la mia vita con la persona che ho scelto".

Kerem Bursin, da personal trainer ad attore

Nello studio di Silvia Toffanin, Kerem ripercorre i suoi successi e il percorso fatto per arrivare dove è oggi. La strada non è sempre stata chiara e in discesa, specie all'inizio: "Prima di diventare attore ho fatto il personal trainer e pulivo i bagni in palestra. Poi ho fatto il liceo in Texas dove ho iniziato a studiare per diventare attore". E nella scuola dove studiava recitazione, si è cimentato nei compiti più disparati: "Ho fatto diverse cose tra cui il driver per attori famosi, li portavo i giro per i casting, era molto divertente". Ogni avventura ha portato Kerem ad aggiungere un tassello nel percorso che l'ha portato a essere un attore stimato dal pubblico: "Queste esperienze rimangono e quando arriva il successo ti ricordano i sacrifici fatti per arrivare fino a lì".

Kerem Bursin

Il rapporto con il suo Paese d'origine, la Turchia

Kerem è nato a Istanbul, in Turchia, ma a causa del lavoro del padre ha passato l'infanzia tra l'Asia, l'Europa e l'America, dove ha studiato recitazione e dove ora passa la maggior parte del suo tempo. Non ha mai vissuto nel suo paese natale per periodi troppo lunghi: "Non avevo mai vissuto in Turchia se non per le vacanze estive e tornare mi ha fatto capire meglio quali sono le mie radici".

Il messaggio di Kerem sulla parità di genere

Durante l'intervista a Verissimo, Kerem si è mostrato moto attento alle tematiche sociali e ha voluto lanciare un messaggio a favore della parità di genere: "Le donne non dovrebbero preoccuparsi di andare in giro la sera, di come sono vestite. Viviamo tutti nello stesso mondo, ma gli uomini non hanno queste preoccupazioni".