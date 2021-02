Juventus in finale di Coppa Italia e regina degli ascolti, è boom per la partita con l’Inter

Boom di ascolti per la semifinale di Coppia Italia Juventus – Inter. La partita che ha visto la squadra di Andrea Pirlo conquistare un posto in finale è stata seguita da 8.383.000 spettatori pari al 30% di share. Ascolti tiepidi per la soap turca Daydreamer – Le ali del sogno, che si è fermata a 2.110.000 spettatori con uno share del 10.6%.