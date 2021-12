Jessica: “La famiglia di Alex Belli vuole che lasci il GF Vip”, Soleil furiosa: “Fatti i caz* tuoi” La sfuriata di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip ha già avuto i primi strascichi. Soleil Sorge, infatti, si è scagliata contro Jessica Hailé Selassié.

A cura di Daniela Seclì

Alex Belli si è reso protagonista di una furiosa scenata. Al Grande Fratello Vip 2021, tutti i concorrenti hanno ricevuto un messaggio dai loro cari, una sorta di incoraggiamento alla luce del fatto che il reality durerà fino al 14 marzo. Solo Alex Belli è stato ignorato da amici e parenti. Così, l'uomo è andato su tutte le furie e ha tentato di aprire la porta rossa per lasciare la casa. I vipponi hanno commentato l'accaduto. Le parole di Jessica Hailé Selassié hanno causato la reazione di Soleil Sorge. Ecco cosa è successo tra le due concorrenti.

I commenti dei concorrenti sulla sfuriata di Alex Belli

In cucina, Valeria Marini, Jessica Hailé Selassié e Soleil Sorge stavano commentando l'accaduto. Valeria, giustamente, rimarcava come avrebbero potuto fare arrivare ad Alex Belli un messaggio anche da un suo collaboratore, anziché farlo sentire abbandonato dai suoi cari. Soleil Sorge si è detta d'accordo con lei: "Avrebbero potuto dare un messaggio qualunque, magari dire ‘Hai fatto un bellissimo percorso, ti aspettiamo a casa con le braccia aperte'".

Soleil Sorge contro Jessica Hailé Selassié per Alex Belli

Jessica Hailé Selassié prima si è confidata con Manila Nazzaro: "Alex ha anche tre fratelli, vuol dire che tutta la famiglia è delusa da questo. I suoi genitori sono molto tradizionalisti, il padre è diacono. Magari non mandandogli il video vogliono dirgli: ‘Esci perché non hai fatto una bella roba'". Poi, parlando con Soleil Sorge, ha escluso l'ipotesi che gli autori non abbiano chiesto un messaggio anche alle persone vicine ad Alex Belli: "A chiederlo, lo hanno chiesto a tutti". Quindi ha ribadito di ritenere che la famiglia non si sia espressa, perché magari preferisce che l'attore torni a casa e metta fine all'esperienza nel Grande Fratello Vip: "Magari loro vogliono che torni e non hanno detto nulla". Così, Soleil Sorge è andata su tutte le furie e ha invitato la concorrente a non permettersi di fare queste insinuazioni: