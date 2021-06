Jessica Antonini torna ad attaccare Davide Lorusso dopo la conferma della rottura. Nonostante l’atteggiamento dell’ex che ha preferito mantenere un basso profilo sulla questione, evitando di attaccarla direttamente, Jessica prosegue dritta per la sua strada. Numerose sono le bordate lanciate all’ex. Aveva inizialmente sostenuto fosse gay pur non sapendolo, per poi rendere pubblico uno scambio di messaggi privati tra Davide e una sua fan. Poche ore fa, invece, Jessica ha svelato di essere stata contattata da quella che sostiene di essere una ex di Davide. La donna ha accusato Lorusso di averla tradita con la sua migliore amica.

Le accuse della ex di Davide Lorusso

Tra le sue Instagram stories, Jessica ha pubblicato un messaggio ricevuto da una donna che sostiene di avere avuto una relazione con Davide Lorusso, l’ex corteggiatore che fu la scelta della Antonini a Uomini e Donne. “Mi ha preso a cuore la tua storia dopo l’intervista che hai rilasciato”, le ha scritto la donna in questione, “All’inizio ti seguivo per curiosità, perché avendolo conosciuto in passato volevo vedere fino a che punto sarebbe arrivato. Meglio scoprirle subito queste cose che mai. Una gran signora, brava! Sei stata anche gentile. Il mini percorso con lui mi ha solo aiutato ad aprire gli occhi su un’amica falsa. Almeno quello glielo riconosco”.

Jessica Antonini: “Ho scampato una fogna”

Dopo avere pubblicato il messaggio in questione, Jessica ha aggiunto: “Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi avete mandato. Prima non ci credevo ma oggi so che questa persona ha fatto un po’ di tutto. Alla radice c’è proprio il non rispetto e la falsità. Uno che si fa la migliore amica della sua ragazza, bleah. Menomale che parlava degli amici. Che posso dire, ho proprio scampato una fogna”. Davide, ancora una volta, ha preferito non rispondere.