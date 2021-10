Jennifer Aniston sulla morte di James Michael Tyler: “Senza di te Friends non sarebbe stato lo stesso” Jennifer Aniston e Matt LeBlanc sono i primi a rilasciare una dichiarazione sulla morta di James Michael Tyler, il Gunther di Friends. “Senza di te fare Friends non sarebbe stato lo stesso” scrive Jennifer Aniston. “Quante risate che ci siamo fatti insieme, amico mio” scrive invece Matt LeBlanc.

Il mondo dello spettacolo si sveglia un po' più solo. È morto James Michael Tyler in seguito alle complicazioni dovute a un tumore alla prostata. Aveva 59 anni. Grande attesa per le prime parole del cast principale di "Friends", considerato che lui in quella sit-com era un personaggio minore ma fondamentale: Gunther, titolare del Central Perk.

Le parole di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, indimenticabile Rachel Green in "Friends" (di cui Gunther era profondamente innamorato), è stata la prima a pubblicare un ricordo di James Michael Tyler, pubblicando un video di uno dei momenti all'interno del Central Perk e una foto promozionale dell'attore. Poi, questo messaggio:

Friends non sarebbe stata la stessa cosa senza di te. Grazie per tutte le risate che hai portato allo show e a tutte le nostre vite. Ci mancherai tantissimo.

Il ricordo di Matt LeBlanc

Matt LeBlanc è il secondo degli attori di Friends a restituire un ricordo di James Michael Tyler e del personaggio di Gunther. "Ci siamo fatti un sacco di risate insieme, amico mio" scrive l'attore che nella sit-com interpretava Joey Tribbiani, "ci mancherai tantissimo. Riposa in pace, amico mio".

La morte comunicata dalla famiglia

James Michael Tyler si è spento nella mattinata di domenica 24 ottobre, nella sua casa di Los Angeles. A comunicare la notizia alla stampa è stata la sua famiglia con questa nota: “Il mondo lo conosceva come Gunther di Friends, ma per coloro che lo amavano era un attore, un musicista, un marito amorevole e un uomo che tentava di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro. Michael amava la musica dal vivo e ritrovarsi spesso in avventure divertenti e non pianificate. Se lo incontravi una volta, diventavi suo amico per sempre”. James Michael Tyler era sposato con Jennifer Carno dal 2017. Nel 1995 aveva sposato Barbara Chadsey, divorziando nel 2014.