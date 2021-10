È morto James Michael Tyler, era Gunther nella serie Friends: lottava contro un cancro alla prostata James Michael Tyler è morto a 59 anni. Conosciuto in tutto il mondo per avere interpretato Gunther, titolare del Central Perk, nella serie tv Friends, si è spento domenica 24 ottobre a causa di un cancro alla prostata. La famiglia lo ha ricordato come “un marito amorevole e un uomo con cui si diventava subito amici”.

A cura di Daniela Seclì

James Michael Tyler è morto a 59 anni. Gli appassionati della serie tv Friends lo ricorderanno nei panni di Gunther, titolare del Central Perk, follemente innamorato di Rachel Green (interpretata da Jennifer Aniston). L’attore lottava da tempo contro un cancro alla prostata. La malattia già al quarto stadio, gli aveva impedito di partecipare alla reunion del cast della serie che gli aveva dato la notorietà.

La morte è stata annunciata dalla famiglia

A comunicare la notizia della sua morte è stato il tabloid TMZ. James Michael Tyler si è spento serenamente nella mattinata di domenica 24 ottobre, nella sua casa di Los Angeles. La sua famiglia ha diramato un comunicato:

“Il mondo lo conosceva come Gunther di Friends, ma per coloro che lo amavano era un attore, un musicista, un marito amorevole e un uomo che tentava di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro. Michael amava la musica dal vivo e ritrovarsi spesso in avventure divertenti e non pianificate. Se lo incontravi una volta, diventavi suo amico per sempre”.

La lotta contro il cancro di James Michael Tyler

La battaglia contro il cancro di James Michael Tyler ha avuto inizio nel 2018. L’attore ha preferito vivere la malattia nel privato, circondandosi delle persone a lui più care, sostenuto dalla moglie Jennifer Carno. Nel 2021, quando è avvenuta la reunion di Friends, in molti hanno notato la sua assenza. In fondo, il suo personaggio è comparso in 150 episodi e ha avuto anche un ruolo cruciale in alcuni snodi della trama. Ad esempio, è stato lui a dire a Rachel che Ross l’aveva tradita. Così, poco dopo la reunion, l’attore si vide costretto a intervenire pubblicamente e spiego di essere gravemente malato. Temeva che la sua presenza rendesse triste un evento che aveva caricato di entusiasmo i fan di Friends di tutto il mondo. Nella sua carriera ha partecipato anche ad altre serie come Scrubs e Sabrina- Vita da strega.