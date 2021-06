L'attore James Michael Tyler, meglio noto con il ruolo di Gunther in Friends, ha spiegato nelle ultime ore le ragioni della sua assenza alla reunion di Friends, disponibile dal 27 maggio scorso. In tanti avevano notato l'assenza di un ruolo secondario ma perennemente presente in tutte le stagioni della serie e segretamente innamorato di Rachel.

Le parole di James Michael Tyler

L'attore ha infatti rivelato di essere malato da tempo. Nel 2018 gli è stato diagnosticato un cancro, attualmente in stadio avanzato, cosa che lo ha portato a scegliere di non partecipare allo show. In un'intervista rilasciata al programma televisivo Today, Tyler ha dato notizia dei suoi problemi di salute: "Mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata avanzato, che si era diffuso alle mie ossa. Ho avuto a che fare con quella diagnosi per quasi tre anni. … È la fase 4. Cancro in fase avanzata. Quindi alla fine, sai, probabilmente mi prenderà".

La scoperta del cancro a 56 anni

L'attore ha quindi spiegato che a 56 anni venne sottoposto ad un esame specifico per la prostata (PSA – Antigene Prostatico Specifico) che significa un'alta probabilità che qualcosa non vada: "Ho capito tutto quando ho visto i risultati dei miei esami del sangue, rendendomi immediatamente conto che ci fosse un problema. Poco dopo sono stato chiamato dal mio medico che mi ha detto ‘ho bisogno tu venga da me domani perché sospetti che tu abbia un grave problema alla prostata".

Situazione aggravata durante la pandemia

Il lungo racconto di James Michael Tyler parla di una diagnosi spietata, un cancro al quarto stadio. All'inizio, tuttavia, la situazione sembrava gestibile: "Non dovevo fare altro che prendere una pillola la mattina e una la sera. Non avevo particolari sintomi e credevo che la situazione fosse sotto controllo". Una tranquillità iniziale tradita da quanto accaduto dopo, con il cancro che dalla prostata si è esteso alle ossa, attaccando anche la spina dorsale e portando a una progressiva paralisi delle parti inferiori del corpo: "Ho deciso di saltare un test e non è stata una buona idea. Il cancro ha deciso di mutare con l'inizio della pandemia, degenerando".

L'appello di Tyler: "Fate prevenzione"

Attualmente l'attore sta affrontando un intenso percorso di chemioterapia per fronteggiare il cancro, ma la sua testimonianza vuole avere l'intento di empatizzare tutti alla prevenzione e a capire che una buona diagnosi, presa per tempo, può determinare una prognosi differente e un esito diverso: