L'attrice Jameela Jamil è stata scelta per interpretare il ruolo di Titania, l'antagonista di "She Hulk", nell'omonima serie che la Marvel sta producendo per Disney+. La notizia è stata riportata sulle maggiori testate americane dopo che sono stati resi noti anche altri componenti del cast, mentre già dallo scorso settembre si era a conoscenza del fatto che sarebbe stata Tatiana Maslnay ad interpretare il ruolo della protagonista. Alla regia del pilot di She-Hulk c'è Kat Corio, che sta collaborando con la sceneggiatrice di Rick & Morty Jessica Gao. Non è escluso che anche Mark Ruffalo possa apparire nella serie e anche Tim Roth, che ha interpretato il cattivo nel film L' Incredibile Hulk del 2008.

La storia di Titania

Come ogni storia di fumetti che si rispetti, quindi, esiste un supereroe in questo caso l'avvocato Jennifer Walters alias She Hulk e anche un antagonista, la temibile Titania con cui l'eroina dovrà fare i conti e ad interpretarla sarà l'attrice già nota per essere stata tra i protagonisti di "The Good Place", nel ruolo di Tahani Al-Jamil e ha lavorato come doppiatrice in Jurassic World: Camp Cretaceous e DuckTales. Il personaggio di Titania viene introdotto nel fumetto dallo scrittore Jim Shooter e dall'artista Mike Zeck nel 1984, la sua prima apparizione è nel numero 3 di Secret Wars e anche lei ha alle spalle una storia piuttosto particolare. Il suo nome è quello di Mary MacPherran e come super potere ha una forza e una resistenza incredibile, guadagnata dopo essere stata portata su un pianeta lontano dalla Terra che gli eroi e i cattivi più noti della Marvel avevano il compito di sconfiggere.

La trama di She Hulk

Jennifer Walters è la cugina di Bruce Banner, per l'appunto Hulk, ed è proprio da lui che riceve la capacità di trasformasi in un super-mostro, dopo una trasfusione di sangue a seguito di un'emergenza. Entrerà, quindi, anche lei nel parterre di supereroi destinati a combattere personaggi che minano alla salvezza del mondo.