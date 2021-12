Ivan Gonzalez: “Prurito in tutto il corpo dopo il sesso”, la confessione dell’ex tronista Ivan Gonzalez ha raccontato per la prima volta di essere ipocondriaco: per lui ogni cosa diventa fonte di ansia e disagio, anche i rapporti sessuali con le donne.

A cura di Gaia Martino

Ivan Gonzalez si è fatto conoscere nel piccolo schermo italiano come tentatore per Temptation Island VIP, dove ebbe un flirt con Valeria Marini, poi come tronista a Uomini e Donne, dating show nel quale scelse Sonia Pattarino, ed è stato anche un concorrente del Grande Fratello VIP. Il volto televisivo è famoso anche in Spagna, sua terra d'origine, avendo partecipato a Mujeres y Hombre Y Viceversa e a Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi. Adorato dal pubblico per la sua simpatia e per la sua dolcezza, non tutti sono a conoscenza di un particolare che riguarda la sua vita privata. A Mtmad, piattaforma digitale appartenente al gruppo Mediaset Spagna che offre contenuti audiovisivi su influencer e personaggi dei reality, ha svelato un segreto che porta con sé da sempre, si tratta di un disturbo di cui soffre.

Il disturbo di cui soffre Ivan Gonzalez

L'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato della sua vita privata, svelando un dettaglio di cui nessuno era a conoscenza. Ivan Gonzalez è ipocondriaco, ovvero vive con la costante paura che da un momento all'altro un brutto male possa colpirlo. Ha raccontato che per questo motivo va costantemente dal medico per fare un controllo, soprattutto dopo aver avuto un rapporto sessuale. La sua ossessione lo influenza così tanto che, stando alle sue parole, il giorno dopo esser stato con una donna si sente male ed inizia a avere prurito per il corpo, trovandosi così costretto a consultare il dottore. "È un grosso problema per me" ha commentato. Ivan Gonzalez sogna di diventare padre in futuro e per questo motivo, insieme alle telecamere di Mtmad, ha eseguito un test dal suo medico di fiducia per verificare se è in perfetta salute.

Ivan Gonzalez insieme al suo medico di fiducia

Tutto ciò che lo tocca fisicamente può diventare fonte di ansia e di preoccupazione. Anche l'allenamento in palestra per lui diventa un disagio: ogni volta che usa un attrezzo corre subito dopo a lavarsi le mani.

Cosa fa oggi l'ex tronista di Uomini e Donne

L'ex volto dei reality italiani oggi vive in Spagna, a Madrid, ed è proprietario insieme ad altri soci di una catena di ristoranti ‘Urban Poke Bar‘. Lavora anche con due brand, uno che produce mascherine per il viso ed uno di accessori. Non dimentica ovviamente di aggiornare costantemente il suo profilo Instagram seguito da oltre 1 milione di utenti.