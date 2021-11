Iva Zanicchi chiede scusa: “Non volevo offendere Nunzio Gallo” Dopo il grande clamore per le sue parole da Peter Gomez, Iva Zanicchi chiede scusa in un intervento a Radio Marte: “Non volevo offendere Nunzio Gallo”.

Iva Zanicchi è intervenuta nella puntata del 17 novembre de La Radiazza, programma in onda su Radio Marte e condotto da Gianni Simioli e Serena Li Calzi, per chiarire sul suo intervento a La confessione di Peter Gomez su Nunzio Gallo, che aveva ritenuto vicino ai boss di New York dalla storica conduttrice di "Ok è il prezzo giusto". "Secondo lei perché Nunzio Gallo andava a cantare al Madison Square Garden", aveva dichiarato la cantante scatenando la rabbia di uno dei figli del cantante, Gianfranco Gallo, che ha annunciato vie legali. Iva Zanicchi: "È stato solo un fraintendimento".

Le parole di Iva Zanicchi

"Io amo Napoli, non so se ha visto D'Iva e ho cantato anche con Gigi D'Alessio". Comincia così il chiarimento di Iva Zanicchi sulla questione che ha tenuto banco nel fine settimana:

Io volevo dire che altri cantanti e attori nazionali come me avevano difficoltà a cantare lì, mentre altri cantanti non avevano quella difficoltà. Io potevo fare qualsiasi nome e ho detto solo che arrivava Nunzio Gallo e andava a cantare. Io l'ho incontrato a Roma, abbiamo fatto tante cose insieme, mi disse che sarei stata un bravissimo contralto. Avevo molta stima di lui e mia mamma aveva tra i suoi cantanti preferiti Milva – e la cosa mi offendeva anche un po' – e Nunzio Gallo. Noi andavamo a cantare in America con un impresario e gli organizzatori erano persone con "cognomi famosi" ed eravamo accolti come dei re. Io chiedo scusa alla famiglia di Nunzio Gallo, non avevo nessuna intenzione di offendere. È stata una sciocchezza, un fraintendimento.

La reazione di Gianfranco Gallo

Gianfranco Gallo ha accettato le scuse, ma ha chiesto ufficialmente un video: "Accetto le scuse, ma mi aspetto che trovi il modo di chiarire con un video in tv oppure sui social". Il video è stato pubblicato da Iva Zanicchi proprio attraverso il profilo di Gianni Simioli.