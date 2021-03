Dayane Mello è stata ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso a qualche settimana dalla conclusione del Grande Fratello Vip. Classificatasi quarta, benché fosse stata una delle concorrenti più votate fin dall’inizio del gioco, la modella brasiliana non è riuscita a vincere. Dopo essere stata ospite a Verissimo e su un’emittente brasiliana, Dayane ha accettato di sedersi di fronte alle sfere di Barbara D’Urso per rispondere dei passaggi più controversi vissuti nella Casa. Ma la domanda principale della serata è arrivata dalla conduttrice e non dalle sfere. La D’Urso ha chiesto a Dayane del presunto caso degli insulti razzisti ricevuti dalla modella in Italia, un’accusa falsa mossa dalla televisione brasiliana e confermata anche da Juliano, fratello di Dayane. La stessa Mello, però, ha smontato il caso, spiegando di non essere mai stata trattata male: “È strano, l’Italia ha dimostrato di amarmi sempre. Magari quello che è successo con Balotelli, le frasi di Francesco Oppini. Mi chiedo anch’io perché in Brasile se ne sia parlato così, lo dico sempre che l’Italia mi ama”. Peccato che il caso fosse stato cavalcato proprio dal fratello nel corso di un’intervista rilasciata a GloboTv, una televisione brasiliana.

Lo scivolone di Franco Oppini: ”Provo tristezza”

Dayane ha inoltre commentato il rapporto con Francesco Oppini nato nella Casa: “Da Francesco mi sono allontanata dopo il suo scivolone. Quella è stata la cosa che mi è dispiaciuta di più, sentire una persona con cui mi ero fatta tante risate parlare di me in quel modo. Non ci abbiamo mai provato l’uno con l’altro. È un ragazzo che ci sa fare, sa comprendere le donne. Secondo me è molto innamorato di Cristina, ma gli piace giocare. Se ha giocato con me, giocherà anche con altre donne”. Ha commentato con maggiore severità, invece, lo scivolone di Franco Oppini, padre di Francesco, che aveva riportato una battuta di Jerry Calà. “Ca**o, tuo figlio è un eroe, io l’avrei trom**ta subito”, gli avrebbe detto l’attore comico. Dayane ha replicato così:

Non so se riderci sopra o provare tristezza. È sempre lui che parla di me. Non sono qua a sparlare delle persone come hanno fatto tutti. Lui ha una madre stupenda che supporta le donne, vederlo parlare così non mi piace. Non mi ha nemmeno mai portato a letto, quindi di che cosa parla?

“Rosalinda Cannavò risucchiava le mie energie”

Nemmeno nei confronti di Rosalinda Cannavò ha riservato parole tenere: “Con Rosalinda abbiamo fatto un percorso molto bello. Ci siamo prese al primo sguardo. L’ho scelta perché ho visto in lei una brava ragazza. Le ho fatto capire subito che quello per me era un lavoro, non la vita reale. Lei nel suo percorso ha avuto troppi alti e bassi, dopo un po’ non era più stimolante stare vicina a lei. Dopo un po’ eravamo solo noi, risucchiava le mie energie. Io avevo bisogno di energie nuove. Non mostrava che le interessava arrivare in finale, le andava bene tutto, seguivo la marea. Per me era un lavoro, volevo farmi conoscere dalla gente. Adesso per lei provo una sensazione strana, mi dispiace vedere che le persone che stanno vicino a me non le vogliono bene. Lei ha cercato di cavalcare il mio percorso. Quando ha incontrato Zenga, mi aspettavo mi dicesse che voleva mollare il fidanzato con cui stava da 10 anni. Lei aveva allontanato tutte le persone che si avvicinavano a me. Adesso ci sentiamo, le voglio bene perché abbiamo fatto un percorso insieme. Lei fa la vita della fidanzata, quando si potrà ci vedremo e ci guarderemo negli occhi ma adesso non si può”.