La puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 8 febbraio 2021, si rivela ricca di emozioni per i concorrenti del reality che, ormai, dopo quasi cinque mesi di permanenza nella Casa, sentono la necessità di una boccata di novità. Chi in questo momento ha particolarmente bisogno di essere sostenuta è Dayane Mello, scossa dalla scomparsa improvvisa del fratello Lucas in un incidente d'auto. Per la modella brasiliana, infatti, gli autori hanno organizzato una bellissima sorpresa: rivedere suo fratello Juliano.

Alfonso Signorini rivolgendosi a Dayane, le mostra alcuni filmati di questa settimana in cui i gieffini le sono stati particolarmente accanto prima di mostrarle la vera sorpresa di questa sera. In collegamento dal Brasile, infatti, c'è suo fratello Juliano che subito le rivolge un caloroso saluto: "

Mi manchi tantissimo, desidero vederti. Desidero ringraziare tutti quanti, grazia a Stefania di cuore, a Tommaso per il cagnolino che le ha regalato. Vorrei fare un ringraziamento anche ai ragazzi che sono diventati la sua famiglia che è lì, lei non può essere con noi, grazie per aver dato tanto affetto a mia sorella.

Risponde ovviamente anche Dayane felicissima di questo saluto: "Juliano ti amo tantissimo, stai vicino a papà, è stata una settimana difficile, meno male che ci sei, ti amo tantissimo sei la mia vita".

La sorpresa per Dayane

Dopo la scorsa puntata di venerdì 5 febbraio, durante la quale anche i gieffini fuori dal reality hanno manifestato tutto il loro conforto alla loro ex compagna d'avventura, e dopo che Dayane è riuscita a seguire i funerali del fratello a distanza, parlando anche con i suoi cari, non finiscono qui i momenti emozionanti per lei. Nella casa, infatti, si è presentato suo fratello Juliano, con il quale la modella ha sempre avuto un bellissimo rapporto e che, in effetti, sarebbe dovuto essere presente nella puntata di Live-Non è la D'Urso, alla quale però non si è presentato.

Juliano non è andato da Barbara D'Urso

Stando a quanto aveva annunciato la conduttrice a Pomeriggio Cinque, infatti, il ragazzo avrebbe dovuto essere tra gli ospiti della puntata dello show serale di Canale 5, ma poi si sarebbe ritirato qualche ora prima della diretta, dichiarando di non volersi più esporre in televisione. Juliano, infatti, avrebbe affermato di non essere pronto per parlare della morte di suo fratello davanti a milioni di italiani, visto che il dolore in questo momento è ancora troppo forte.