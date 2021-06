È il tifo a dividere Diletta Leotta e Can Yaman, arrivati a sorpresa all’Olimpico per seguire il match inaugurale di Euro 2020,Italia – Turchia. Una sfida in campo che trova la sua perfetta corrispondenza nella vita con la conduttrice DAZN e il divo delle soap opera di Canale5. Italianissima, Diletta tifa la nazionale allenata da Roberto Mancini. Il compagno, al contrario, sostiene la tua Turchia benché l’Italia sia diventata da tempo la sua patria d’adozione.

Video e foto di Diletta Leotta e Can Yaman all’Olimpico

Sono stati Diletta e Can a condividere le foto e i video del match all’Olimpico. La conduttrice DAZN ha pubblicato un brevissimo filmato in cui chiarisce che, fidanzato a parte, resterà fedele alla nazionale italiana. Yaman, invece, tifa Turchia e lo conferma abbracciando il lato giusto – almeno per quanto lo riguarda – della sciarpa da tifoso che condivide con la compagna.

in foto: Diletta Leotta e Can Yaman all’Olimpico durante Italia – Turchia

Can Yaman adottato dall’Italia

Ma l’Italia ha già fatto sentire il suo affetto all’attore turco. Diventato una star locale grazie alle soap opera acquistate e trasmesse da Canale5, l’attore turco ha guadagnato popolarità e consensi che gli hanno consentito di distaccarsi dal genere grazie al quale è diventato famoso. È il suo futuro, Diletta Leotta a parte, sembra essere ancorato al nostro paese. È qui che l’attore turco si è trasferito in pianta stabile dall’inizio del 2021, complice anche la relazione con la popolare conduttrice DAZN. Una storia d’amore, quella tra i due, che è finita sotto la lente d’ingrandimento in più di un’occasione. Numerosi sono coloro che non hanno creduto alla relazione tra i due, considerata alla stregua di un trampolino di lancio che farebbe comodo a entrambi. Ma Diletta ha più volte smentito questa ricostruzione dei fatti, confermando che la relazione con Yaman sarebbe non solo vera ma addirittura importante.

Perde la Turchia, Can Yaman protesta

Can Yaman si è coperto gli occhi con una mascherina in segno di protesta per l'esito del match tra la sua Turchia e l'Italia, conclusosi con 3 goal a 0 per la nazionale capitanata da Mancini. A riprenderlo, senza nascondere un pizzico di soddisfazione, è stata la fidanzata Diletta.