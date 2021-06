Disavventura per gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi che, di rientro in Italia dalle Honduras hanno dovuto affrontare una serie di imprevisti. Per Awed, Matteo Diamante, Ignazio Moser con Cecilia Rodriguez, Andrea Cerioli con Arianna Cirrincione è stato un vero e proprio viaggio della speranza. Dopo aver rischiato di perdere l'aereo durante lo scalo a Parigi, atterrati a Milano hanno scoperto di aver perso i bagagli e, come se non bastasse, Moser ha dimenticato il portafogli sull'aereo.

Awed arrivato in Italia: "È proprio un disastro"

Il gruppo di ex naufraghi ha immortalato su Instagram l'intero viaggio di ritorno, dalle grosse mangiate che gli erano tanto mancate alle accampate in aeroporto. Arrivati a Parigi, Ignazio Moser ha registrato un video mentre il gruppo correva verso il gate. Sono arrivati sull'aereo affannati, ma felici. L'avventura però non è finita perché arrivati a Milano hanno scoperto che i loro bagagli non erano sul rullo: "Niente ragazzi qualcosa doveva andare storto, fino alla fine una sofferenza". In più: "Oltre ai bagagli anche il portafoglio dimenticato in aereo. Grande conclusione di quest'Isola", hanno commentato divertiti per l'accaduto. "Ma allora è proprio un disastro!", ha concluso ridendo Awed.

I naufraghi sono finalmente tornati a casa

Dopo lunghi mesi di vita sull'Isola e una disavventura durante il viaggio di ritorno, tutti i naufraghi hanno finalmente riaperto la porta di casa. Awed si è finalmente scattato una foto dal suo bagno: "Non ci posso credere che sono nel bagno di casa mia!". Ignazio Moser invece è tornato insieme a Cecilia, la sua dolce metà. Ad attenderlo a casa, c'era il suo cane. Poi lo scatto di rito nel bagno: "Sono nello specchio di casa ti rendi conto di quanto sei cambiato". Andrea Cerioli ha mostrato ai suoi follower la prima cena arrivato a casa: un piatto di riso basmati accompagnato da una noce di cocco in ricordo dell'Isola.