L'Isola dei Famosi 2021 è a un passo dal via e c'è già un cambio nel cast del reality che sarà condotto per la prima volta da Ilary Blasi a partire da lunedì 15 marzo su Canale 5. Dopo il forfait di Carolina Stramare, l'ex Miss Italia, che ha lasciato per motivi personali, entra nel cast Miryea Stabile, vincitrice dell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Chi è Miryea Stabile

Miryea Stabile ha partecipato al programma di Italia 1 che si è concluso di recente insieme Luca Marini, ha 22 anni ed è un'influencer e graphic designer proveniente da Brescia. La Pupa e il Secchione non è stato l'unico programma televisivo al quale ha preso parte, essendo stata in passato tra i volti di Ciao Darwin nella puntata "Belli contro brutti". Nel corso della sua partecipazione alla trasmissione condotta da Andrea Pucci si è raccontata meglio, parlando del suo passato che l'ha vista subire casi bullismo a scuola, oltre al trauma derivante dal divorzio dei genitori.

La sostituzione a poche ore dalla messa in onda non è il primo imprevisto per la produzione dell'Isola dei Famosi, che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti anche con un caso di Covid che ha riguardato Elettra Lamborghini, scelta come opinionista del programma insieme a Iva Zanicchi. La cantante dovrà infatti rinunciare alla prima puntata perché in isolamento, masarà collegata da casa per alcuni interventi. In seguito a questo imprevisto la squadra di opinionisti del programma è stata rafforzata con l'ingresso di Tommaso Zorzi, che invece è reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip di due settimane fa.

Il debutto di Ilary Blasi all'Isola dei Famosi

C'è una certa attesa per l'esordio di Ilary Blasi alla conduzione del programma. La presentatrice torna in Tv a un anno e mezzo dalla sua ultima apparizione nel programma Eurogames, condotto nell'autunno del 2019 insieme ad Alvin. Dopo aver presentato tre edizioni del Grande Fratello Vip, Blasi è chiamata alla difficile prova di sostituire Alessia Marcuzzi alla conduzione del reality.