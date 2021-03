in foto: Foto IPA

Giovedì 25 marzo è iniziata ufficialmente l'esperienza di Andrea Cerioli all'Isola dei famosi 2021. Alle spalle del naufrago già diverse esperienze televisive, dal Grande Fratello a Temptation Island passando per Uomini e Donne. Eppure nell'adventure game è apparso spaesato. Lo ha confidato lo stesso Andrea, al momento di fare la nomination.

Andrea Cerioli frastornato

Andrea Cerioli è apparso molto deluso per non essere riuscito a vincere la prova che ha sostenuto nel corso della serata. Sperava di potercela fare perché, a differenza degli altri concorrenti, era l'unico a stomaco pieno in quanto appena arrivato. Tuttavia, l'impatto con questa nuova esperienza è stato più forte del previsto. A Ilary Blasi ha confidato:

"Come va? Sono frastornato. Sono contentissimo, è un mix tra ansia ed emozione. Mi dispiace di aver perso la prova. Ho un po' di sensi di colpa. Mi ero proposto perché ho mangiato. Poi appena sono salito lì sopra, hanno cominciato a sudarmi le mani mentre ero attaccato al piolo e ho perso. Avevo le mani fradicie. Mi sono angustiato. Il gruppo mi piace. Ci sono una marea di dinamiche. Non vedo l'ora che sia domani mattina, a bocce ferme, per fare una chiacchiera con tutti".

La prima notte di Andrea Cerioli

Una volta arrivato sulla spiaggia, gli altri naufraghi si sono prodigati per dargli le prime indicazioni. Gli hanno spiegato, ad esempio, dove bere. Così, Cerioli ha scoperto che c'è un solo recipiente per tutti da usare come bicchiere. Inoltre, hanno spento le sue speranze di poter fare una bella dormita nella prima notte sull'isola. In "confessionale", Andrea Cerioli ha confidato: