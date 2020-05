Pierluigi Diaco si prepara a tornare in tv. Presto, infatti, il programma Io e Te riprenderà il suo posto nel palinsesto di Rai1. Diaco racconterà nuove storie di volti noti del mondo dello spettacolo e non mancheranno le novità. Ricordiamo che Io e Te è andato in onda inizialmente nella versione estiva, dal 17 giugno al 6 settembre 2019, dalle ore 14:00 alle ore 15:40. Poi, Diaco si è spostato in seconda serata. L'ultima puntata è andata in onda l'1 febbraio 2020. L'1 giugno, Io e Te tornerà su Rai1.

L'annuncio di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco, in un post pubblicato su Instagram, ha annunciato la data in cui il programma Io e Te tornerà su Rai1. Le nuove puntate andranno in onda a partire da lunedì 1 giugno, alle ore 14:00: "Dopo 60 puntate della versione estiva 2019 e 17 puntate dell’appuntamento autunno-inverno del sabato sera, sono felice di annunciarvi che dall'1 giugno torneremo tutti i giorni alle 14 su Rai1".

Le novità di Io e Te, cast rinnovato

Nella nuova edizione di Io e Te non mancheranno le novità. Pierluigi Diaco ha spiegato di avere avuto dei preziosi quanto fruttuosi confronti con il direttore di Rai1, che gli hanno permesso di arricchire il programma di importanti novità: "L’incontro con il direttore di Rai1 Stefano Coletta, artigiano della televisione e uomo dalla rara capacità di ascolto, sta rendendo il lavoro sulla nuova edizione di ‘Io e Te' ancora più entusiasmante: i suoi consigli impreziosiranno le pagine che a breve vedrete in onda". Le novità riguardano anche il cast. Purtroppo, infatti, Sandra Milo e Valeria Graci – che erano riuscite a farsi apprezzare nelle scorse edizioni – non ci saranno: "Al mio fianco qualche novità e alcuni ritorni. Grazie di cuore alle amiche Sandra Milo e Valeria Graci per aver condiviso con gioia un pezzo di strada insieme: auguro a entrambe il meglio per i loro nuovi progetti! A presto!"