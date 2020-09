Alessio Viola non tornerà (per il momento) a Ogni mattina. Il conduttore è stato vittima di un incidente in motorino che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi ma lo costringerà a restare per due settimane lontano dal programma di Tv8. Viola ha infatti riportato la frattura del setto nasale. Se nei giorni scorsi era stato momentaneamente sostituito da Davide Camicioli, a rimpiazzare Viola al fianco di Adriana Volpe saranno altri due presentatori: Monica Peruzzi da lunedì 28 settembre e Daniele Piervincenzi dal 5 ottobre. Ogni mattina va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.45 alle 12 circa e dalle 12.35 alle 14. “Auguriamo una pronta guarigione ad Alessio Viola con la speranza di riaverlo presto alla conduzione del suo morning show”, fa sapere in una nota Tv8.

Chi è Monica Peruzzi

Nata ad Arezzo il 12 febbraio 1974, Monica Peruzzi ha iniziato collaborando con il quotidiano La Nazione e con emittenti televisive toscane. È quindi passata a SkyTg24 e oggi è conduttrice del Tg8, il telegiornale di Tv8 in onda dal 29 giugno 2020, insieme ai colleghi Francesca Baraghini, Andrea Bonini, Lorenzo Gaggi e Davide Camicioli.

Chi è Daniele Piervincenzi

Classe 1982, nato a Roma, Daniele Piervincenzi è inviato di Ogni mattina. In passato ha condotto Rugby Social Club sul canale DMax (lui stesso ha giocato nella Primavera Rugby) e #Ragazzicontro (dedicato al bullismo) sulla Rai. È conosciuto soprattutto per aver lavorato alla trasmissione di Rai 2 Nemo-Nessuno escluso condotta da Enrico Lucci, per cui ha realizzato servizi sul degrado della periferia romana: all'epoca, nel 2017, Piervincenzi rimase vittima di un'aggressione a Ostia da parte di Roberto Spada, più avanti condannato all'ergastolo per mafia. Nel febbraio 2019, quando invece lavorava per il programma Popolo sovrano, il giornalista è stato nuovamente aggredito a Pescara, durante un servizio sullo spaccio locale.